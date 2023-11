Minacce di morte a Licia Ronzulli, solidarietà trasversale. Il centrodestra: le provocazioni non ci spaventano

Minacce di morte per Licia Ronzulli. Le forze dell’ordine, nel pomeriggio, hanno intercettato una busta contenente un proiettile indirizzato alla capogruppo di Forza Italia al Senato. Palazzo Madama. L’odio ideologico continua ad avvelenare il clima politico e il dibattito, complici i social network che soffiano sul fuoco.

Minacce di morte a Licia Ronzulli

Non è la prima volta che la senatrice azzurra è vittima di intimidazioni e aggressioni verbali. Nel 2021, durante la pandemia da Covid-19, Ronzulli era stata bersaglio dei no vax opo che si era detta favorevole all’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario e scolastico. Immediata è scattata la solidarietà del centrodestra, a partire dai colleghi di Forza Italia, e dalle file delle opposizioni.

Salvini: solidarietà all’amica e collega

Tra i primi il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto che esprime sincera solidarietà alla capogruppo azzurra, “destinataria di gravi e inquietanti minacce”. Anche Matteo Salvini è sceso in campo a difesa dell’amica. “Le minacce non spaventano né lei né il governo. Avanti tutta, col sorriso, e con gratitudine per lo straordinario lavoro delle Forze dell’Ordine”. Anche la premier Giorgia Meloni – attraverso una nota di Palazzo Chigi – esprime a nome suo e del governo solidarietà alla senatrice azzurra “e, al contempo, condanna fermamente il grave gesto intimidatorio”.

Casellati: respingiamo con forza la violenza

Anche il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati ha condannato il “grave atto intimidatorio nei confronti della presidente Ronzulli. La violenza, in qualunque forma essa si manifesti, non deve aver spazio nella nostra democrazia. Va respinta e condannata con fermezza. Alla collega Licia Ronzulli e alla sua famiglia – dichiara Casellati – va tutta la mia solidarietà. Il suo impegno continuerà ad andare avanti con il supporto di tutto il centrodestra”.

Foti: abbassare i toni del dibattito

A nome del gruppo di Fratelli d’Italia i capogruppo alla Camera Tommaso Foti su X esprime solidarietà alla senatrice azzurra per le minacce ricevute. “Nel condannare tutte le forme di violenza, invitiamo le forze politiche ad abbassare i toni, che alimentano solo un clima d’odio”. Fabio Rampelli si unisce alla vicinanza alla collega di Forza Italia. “Il ritrovamento di una lettera contenente un proiettile e minacce al capogruppo lungi dall’intimorirla rafforzerà il suo impegno e la sua dedizione. Un grazie – conclude il vicepresidente della Camera – alle Forze di Polizia che ancora una volta hanno dimostrato la capacità di prevenzione”.

Lupi: le minaccenon fermeranno il suo impegno

“Condanno fermamente le inqualificabili minacce ricevute da Licia Ronzulli, a cui esprimo tutta la mia solidarietà a nome mio e di Noi moderati”, dichiara Maurizio Lupi, che si dice certo che “l’evocazione della violenza ricevuta non servirà a frenare il suo impegno politico”.

Solidarietà anche da Italia Viva

Solidarietà anche dall’opposizione. “Condanniamo fermamente il vile atto di minaccia e intimidazione contro Licia Ronzulli. La violenza non può far parte mai della democrazia, ma è lo strumento di chi ha in odio la libertà. Un abbraccio alla collega”. Così nome del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, Enrico Borghi sui suoi social.