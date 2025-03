La febbre dell’oro: quotazioni alle stelle e nuovo massimo storico per il bene rifugio in tempi di dazi e di incertezza

La Banca centrale polacca, ad esempio, è stata una delle maggiori protagoniste del 2024, acquistando 90 tonnellate, insieme a India, Cina e alla Banca centrale ceca, riporta un resoconto della Stampa. L’oro è considerato una delle migliori assicurazioni in tempi turbolenti ma non è affatto privo di rischi. Storicamente, ci sono stati lunghi periodi di stagnazione: gli investitori che hanno acquistato a un prezzo di oltre 1.800 dollari per oncia nel 2011 hanno dovuto aspettare più di un decennio per una ripresa. Ancora più tempo è stato necessario per gli acquirenti del 1980, il cui investimento è tornato in attivo solo dopo 25 anni. Ora lo scenario è ancora cambiato.

“Solitamente oro e dollaro sono inversamente correlati. In queste ultime ore, invece, abbiamo assistito ad una salita congiunta della banconota verde e dell’oro”. Lo segnala Carlo Alberto De Casa, analista di Swissquote.

Goldman Sachs alza ancora target di fine 2025

In prospettiva, questa corsa all’oro porta analisti ed economisti a rivedere al rialzo il target sul metallo giallo. E in questo contesto gli esperti di Goldman Sachs hanno corretto nuovamente verso l’alto (l’ultima revisione era stata lo scorso febbraio) le previsioni sull’oro per la fine del 2025, a 3.300 dollari l’oncia (rispetto ai 3.100 $).