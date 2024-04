Liorni manda in tilt la sinistra: definisce l’Oro alla Patria del ’35 un “gesto patriottico”. Le polemiche (video)

In questo strano Paese, dove non si può fare più neanche una domanda di storia in un quiz, capita che anche Marco Liorni sia sotto tiro per una domanda sull‘Oro alla Patria del 1935 formulata durante all’Eredità su Rai1. Nella puntata andata in onda domenica 21 aprile Liorni pone una domanda precisa a una concorrente. Qual è l’anno in cui “i coniugi italiani consegnano alla Patria le fedi nuziali, in cambio di anelli senza valore?”. Le opzioni sul campo sono quattro, come sempre: 1935, 1960, 1982 e 1999. La concorrente ovviamente risponde in modo corretto: “1935”. Chi segue il programma sa che dopo ogni domanda il conduttore dà una piccola spiegazione per contestualizzare il quesito alla vasta platea. Non tutti sono tenuti ad essere ferrati in storia e in storia del fascismo in particolare.

Liorni spiega la risposta affermando: “gesto patriottico”. E la sinistra se lo mangia

E Liorni commenta e spiega la risposta (video) spiegando cosa accadde in quel periodo nel nostro Paese: “Era il ’35 esatto. Pensate, tantissime famiglie hanno compiuto questo gesto veramente patriottico, quello di donare la fede matrimoniale alla Patria con una ricevuta e un anello senza nessun valore”. La “Giornata della fede” fu proclamata il 18 dicembre del 1935 per sostenere i costi della guerra di Mussolini in Etiopia e rispondere alle conseguenti sanzioni delle Società delle Nazioni. Ma sui social è scoppiata la bufera. I sinistrati se la sono presa con il conduttore che pure è una persona sobria e corretta. Liorni avrebbe elogiato (Stampa) e addirittura “esaltato” (secondo Repubblica) quella pagina di storia perché ha usato una frase che non piace a chi vorrebbe scegliere pure le parole da pronunciare. Quella frase “gesto patriottico” non è andata giù. In realtà – a prescindere dal giudizio storico- chi si privò della propria fede nuziale fece un gesto in favore della Patria.

Liorni all’Eredità fa una domanda di storia e la sinistra dà di matto

Liorni ha spiegato il contesto ma “Repubblica” parla di “esaltazione” del “gesto patriottico”. Sui social si parla di “inchino” da parte di Liorni. Sarà che il caso Scurati ha dato fiato alle trombe della sinistra, ma qui stiamo veramente andando in tilt. Sui social lo si fa notare: “Liorni è una brava persona e a livello televisivo iper-democristiano. Figurati se intendeva lanciarsi in un ricordo nostalgico del ventennio”. Altri fanno notare che ha semplicemente letto una domanda di storia, come altre volte accaduto. Una domanda scritta dagli autori del programma. Si vuole arrivare a dire che all’eredità c’è un covo di cripto-fascisti? Un applauso all’utente che scrive: “Che palle però. Francamente se anche Liorni viene trasformato in un fascista, penso che a Repubblica dobbiate più pensare al 70% di crollo di vendite”. E un altro: “Condivido il tuo pensiero: giù le mani da Liorni, da sempre emblema di garbo, pacatezza , lontano mille miglia dai toni accesi della politica caciarona”.Un utente in risposta al post su X di Ezio Mauro dà un suggerimento: “Consiglierei a voi giornalisti di Repubblica tanto riposo e tanta buona camomilla”. “Fate ridere i polli – scrive una altro utente-. Una tragicommedia.