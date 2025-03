Il quadro resta “complesso”: i 12 anni di pontificato di Papa Francesco tra cure e auguri

"Serve pazienza"

Anche questa mattina, secondo le fonti vaticane, papa Francesco ha ricevuto la ventilazione con l’ossigeno ad alti flussi. Inoltre, stando a quanto riporta la sala stampa vaticana, dopo una “notte tranquilla”, il pontefice ha ricominciato la terapia farmacologica per curare la polmonite bilaterale e la fisioterapia motoria attiva. I medici addetti alle cure del papa presso il Gemelli di Roma non hanno ancora tenuto un punto stampa, perché stanno aspettando “indicatori diversi prima di dare informazioni”. Attualmente, i bollettini medici sono molto cauti nonostante sia stata sciolta la prognosi. “Si parla ancora di quadro complesso – evidenziano le fonti vaticane – le infezioni respiratorie si sono ridotte ma ci sono ancora. Ci vuole tempo perché la situazione cambi: si tratta di un paziente di 88 anni che sta superando una polmonite. Serve pazienza”.

Gli auguri per i 12 anni di pontificato

Successivamente, Bergoglio si è collegato telematicamente con l’Aula Paolo VI per seguire gli esercizi spirituali assieme alla curia senza farsi vedere in volto, per poi raccogliersi in preghiera nella cappellina dell’ospedale. Papa Francesco ha inoltre ricevuto gli auguri per i suoi 12 anni di pontificato dalla Conferenza episcopale italiana e, tra gli altri, dal ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati, dal presidente del Cnel Renato Brunetta e dal predicatore della Casa pontificia Roberto Pasolini.

Landini rivendica «lotta e cammino comuni» con il Papa

Fra gli auguri ricevuti dal Papa anche quelli di Maurizio Landini, che ha rivendicato che con una certa enfasi la sintonia con i temi posti dal Pontefice, arruolandolo di fatto nel ruolo di alleato delle proprie battaglia. «La Cgil – ha detto Landini – ha avuto la fortuna più volte di incontrarlo e parlare con lui e si è trovata più volte sul terreno di una lotta e un cammino comuni, perché quelle encicliche sono rivolte a tutte le persone di buona volontà e superano qualsiasi steccato, religioso e ideologico, per rimettere al centro il valore della solidarietà, della giustizia sociale, dell’amore fraterno tra le persone. Valori che meritano dei comportamenti coerenti per realizzare questi obiettivi».

Francesco resta sotto osservazione: in molti si interessano alla sua salute

In molti si interessano alle condizioni di salute del Papa, che sta ricevendo molti messaggi da parte di associazioni, sportivi e disegni da parte di alcuni ragazzi. Tanti bambini malati gli scrivono lettere per augurargli una pronta guarigione. Le lettere arrivano prima all’indirizzo del Vaticano e successivamente vengono portate al Policlinico dov’è ricoverato il santo padre. “Inviamo un abbraccio simbolico a Papa Francesco, nella speranza che possa tornare presto in mezzo a noi”, ha detto il cardinale Baldassare Reina, vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, in apertura della presentazione del libro ‘Disuguaglianza e povertà: Urbi et Orbi. I Giubilei e la società italiana’ al Campidoglio. Domani sera tornerà il rosario in piazza San Pietro: un momento di preghiera per la salute del pontefice, che sarà affidato al Dicastero vaticano della comunicazione dalle 19.30, alla fine degli esercizi spirituali della curia.