I saputelli di +Europa danno i numeri su Totti a Mosca: “Non andare, resta dalla parte giusta della storia”

Magi, Della Vedova, Massaroni

Il probabile viaggio a Mosca dell'ex capitano giallorosso all'International RB Award ha mandato fuori di testa lo stato maggiore del partito. L'evento organizzato da un noto sito russo di sport e scommesse ha ospitato grandi campioni in passato. I social mettono in ridicolo la pretesa di stabilire dov'è il bene e dov'è il male

Pupone nostro, rinuncia a Satana. “Totti, come hai potuto schierarti dalla parte del male”? Il male sarebbe Putin e c’è un post che gira sui social – molto contestato dai più – che politicizza l’imminente viaggio a Mosca – l’8 aprile, a meno di una decisione contraria- dell’ex capitano della Roma. Si tratta della “preghiera” che i maestrini del coordinamento romano di +Europa ha rivolto dalle pagine social all’ex numero 10 giallorosso a rinunciare ad andare nella capitale russa – come da impegni presi- dove sarà ospite d’onore dell’International RB Award: evento organizzato da un noto sito russo di sport e scommesse. Per le strade di Mosca sono già comparsi cartelloni che annunciano la visita della gloria sportiva giallorossa in questi termini. «L’imperatore sta arrivando nella terza Roma», si legge nella pubblicità affissa sopra le strade della capitale.

Caso Totti a Mosca: +Europa nel ridicolo

L’evento è uno dei più pubblicizzati e attesi in Russia. In passato ha avuto ospiti come Luis Figo, Alex Del Piero, Cafù. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti. E fa ridere che uno come Francesco Totti sempre bravo a driblare ogni strumentalizzazione politica, ora sia fatto oggetto di un caso politico da parte di Magi & Co. “Ma quale male”, è uno dei migliaia di commenti: “male state voi -scrive un utente- aigli estensori del post che ha dato origine alla polemica. “Chi siete voi per stabilire cos’è il bene e cosa il male. Pietosi”. Altri sottolineano che lo sport dovrebbe unire e andare oltre le divisioni; e che un “evento sportivo non dovrebbe essere politicizzato”. Romanisti e sportivi in genere stanno dicendo la loro da quando la notizia è apparsa sui siti e quotidiani, dividendosi nei giudizi. Il che è normale. Meno normale che a prendere posizione contro il “male assoluto” sia un partito politico che dovrebbe essere in altre faccende affaccendato. Invece, la lunga lamentazione messa per iscritto da +Europa sulla pagina social è lunare.

Magi, Della Vedova Massaroni in pressing su Totti…

Sono giornate infuocate sotto il profilo internazionale e dense di aspettative sulla tregua possibile tra Russia e Ucraina. Ma al partito guidato da Riccardo Magi preme ben altro. “Apprendiamo con sorpresa e rammarico della possibile partecipazione di Francesco Totti ad un evento di sport e scommesse sportive previsto ad aprile 2025 a Mosca. Francesco Totti rappresenta per Roma, per l’Italia e per milioni di persone nel mondo molto più di un grande campione sportivo: è simbolo di generosità, cuore e valori positivi. Per questo rivolgiamo a lui un appello sincero e affettuoso” firmano l’appello Andrea Massaroni, Riccardo Magi Benedetto Della Vedova nella pagina social Più Europa Città di Roma. In carriere Totti ha dovuto subire marcature pesanti da parte di campioni conclamati. Chissà se avrebe mai immaginato di vedersela con il tridente “Magi- Della Vedova e Massaroni? Difesa a tre impenetrabile…Il mondo attende un probabile incontro Trump- Putin e il partito della Bonino si preoccuopa del Pupone…

Totti, I maestrini di + Europa sono saliti in cattedra

Tra ricatto “morale” e mozione degli affetti, i Magi boys proseguono: “Francesco, Roma ti ama anche per il tuo cuore e la tua generosità: non permettere che siano associati a chi calpesta diritti umani e democrazia. Resta dalla parte giusta della storia. Arriverà il tempo anche per raccogliere l’affetto dei tuoi tifosi russi e bielorussi; ma non ora, quando il regime di Minsk reprime nel sangue ogni libertà e quello di Mosca riporta la guerra in Europa, rapisce bambini, mette in carcere o uccide gli oppositori e offende il nostro Presidente della Repubblica. Chiediamo dunque a Francesco Totti un gesto importante – prosegue la preghiera a Totti-: coerente con la sua storia personale e con la sua immagine di uomo di sport e di pace: rinunciare pubblicamente a partecipare a questo evento: scegliendo così di testimoniare con chiarezza i valori di libertà e di rispetto per i diritti umani che sono patrimonio comune della nostra città, del nostro Paese e dell’Europa intera”.

Parolone gigantesche, iperboliche. Sei come Pupo e Albano, gli rinfacciano molti utenti sui social. Ma i più – almeno a un’occhiata sui social- si chiedono chi siano questi signori che improvvisamente scoprono Francesco Totti per farne un tema politico. Il quale semplicemente riterrà- forse- che tale iniziativa sportiva non significhi schierarsi; e che anzi lo sport potrebbe accorciare le distanze anziché acuirle. Altri si chiedono con quale spirito democratico si possa andare in pressing per chiedergli di non andare a Mosca. E come si possa farlo sentire in colpa per le offese al presidente della Repubblica…E’ tutto molto tragicomico.