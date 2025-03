Fabio Fazio vuole diventare il Willy Wonka dei ricchi: presentato il “suo” uovo di Pasqua da 80 euro

Vietato ai bambini poveri

Tre anni fa aveva annunciato sui social di voler diventare una specie di nuovo Willy Wonka, comprando una fabbrica di cioccolato della sua Liguria, per la gioia dei bambini. Fabio Fazio non aveva detto che si riferiva solo ai bambini dei ricchi, candidandosi di fatto a diventare più Paperon de’ Paperoni (o peggio un Rockerduck) che il generoso protagonista del romanzo di Roald Dahl.

L’uovo di Pasqua di Fabio Fazio è roba da ricchi: 80 euro

Chi nutre dubbi provi a dare un controllo all’etichetta dei prezzi dell’uovo di Pasqua prodotto con un imponente battage pubblicitario dalla sua azienda, la gloriosa Lavoratti 1938. Costa 80 euro e viene venduto con una presentazione molto chic. Roba da ricchi: spiegano che gli esperti che si tratta di un uovo di super cioccolato con ingredienti d’eccellenza e dietro una lunga lavorazione e una raffinata ricerca gastronomica.

L’uovo, infatti, nasce dalla creatività dei maestri cioccolatieri di Lavoratti e dei due co-Executive Chef di Gucci Osteria, Karime Lopez e Takahiko Kondo. Realizzato con cioccolato fondente monorigine Ecuador al 70%, l’uovo di Pasqua dell’azienda di Fabio Fazio si distingue per la combinazione di note tostate del cacao, lamponi disidratati e i fiori di ibisco. Insomma, un’esperienza gustativa che ha un suo prezzo.

Le riviste di cucina e di alimentazione spiegano inoltre che all’interno dell’uovo di cioccolato prodotto dall’azienda di Fabio Fazio, inoltre, si può trovare una sorpresa speciale: tartufi di cioccolato al Limone delle Cinque Terre. Le note di questo agrume sono state valorizzate con un complesso processo di essiccazione naturale della buccia e della polpa. Anche la vista è appagata. L’uovo di Pasqua 2025 di Lavoratti e Gucci Osteria viene venduto all’interno di una confezione dal design raffinato alla modica cifra di di 80 euro: un prezzo non certo per tutti, ma motivato dalla qualità dei prodotti utilizzati. Disponibile in edizione limitata, neanche a dirlo: può essere acquistato da Gucci Osteria a Firenze, nei punti vendita di Lavoratti 1938 e online.

Il video strappalacrime sulla fabbrica di cioccolato

Nel 2022, Fabio Fazio quando era ancora in Rai, decise di rilevare l’azienda Lavoratti 1938 una “fabbrica di cioccolato” di Varazze, suo paese di origine. Con un video sui social, il conduttore tv aveva motivato la sua decisione imprenditoriale come una scelta romantica alla Willy Wonka.

«C’era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato molto significativo per i bambini cresciuti a Varazze che ogni Pasqua o Natale ricevevano un prodotto di questa azienda – spiega Fazio in un video postato sul suo profilo – Due anni fa questa azienda stava per chiudere per le difficoltà dovute al Covid, che hanno coinvolto molte aziende. Mi è sembrato si potesse e dovesse fare qualcosa e insieme al mio socio ci abbiamo provato. Occuparsi di cioccolato è la cosa più divertente e più bella ci possa essere, certamente un modo per tornare indietro nel tempo, un modo per tornare bambini».

Non i bambini poveri, la sola cosa che il conduttore tv aveva omesso.