Allerta rossa in Toscana e in Emilia-Romagna. Sesto Fiorentino sott’acqua. FdI annulla l’evento “Spazio Cultura” (video)

Appello alla cittadinanza

Situazione di piena emergenza per il maltempo in Emilia Romagna e in Toscana dove è allerta rossa. A Sesto Fiorentino, questa mattina ha esondato in pieno centro il torrente Rimaggio, allagando piazza del Mercato e le strade adiacenti. Allagamenti anche in altre zone del comune di 50mila abitanti a nord di Firenze dove è atteso un aumento delle piogge nelle prossime ore.

IL VIDEO

L’amministrazione comunale ha invitato alla massima prudenza e alla “sospensione di tutte le attività non essenziali e non differibili”: “Non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti”, l’avvertimento sui social. “Evacuare tassativamente i piani terreni delle abitazioni e pertinenze in prossimità di canali e corsi d’acqua”.

A causa delle forti piogge che da ieri sera insistono su tutta la Toscana è esondato il fosso di Montauto a Grassina, alle porte di Firenze. Esondato anche il torrente che scende dalla Fonte della Fata Morgana nel Comune di Bagno a Ripoli.

Il fiume Bisenzio “ha superato il secondo livello di guardia. Salite ai piani alti, non uscite di casa mettendo a rischio la vostra vita”. L’allarme lo dà il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri. “Salite ai piani alti, abbandonate garage, seminterrati. Se avete necessità di essere evacuati contattate la Protezione civile, ma non uscite di casa”.

Annullato l’evento Spazio Cultura a Firenze

A causa dell’emergenza maltempo l’evento “Spazio Cultura, valorizzare il Passato immaginare il futuro” organizzato a Firenze dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia della Camera dei deputati e del Senato, è stato annullato. Lo rende noto l’ufficio stampa di FdI della Camera e del Senato.

Allerta rossa in Toscana e in Emilia Romagna

La prima ondata di maltempo, che ha interessato la scorsa notte e la prima mattina i rilievi del bolognese e della Romagna, è passata e la situazione dei fiumi è attualmente sotto controllo, ma l’allerta per le prossime ore resta massima di fronte al sopraggiungere di nuovi temporali. In particolare, sono attesi sulla parte orientale della Regione in arrivo dalla Toscana e fino alla costa ravennate. Una situazione che potrebbe durare fino a sera, quando le precipitazioni, di minor intensità, dovrebbero spostarsi verso il modenese e oltre. Sotto massima osservazione il Lamone che a Marradi, in territorio toscano, ha superato la soglia 3, così come gli altri corsi d’acqua a partire dall’Idice e dagli affluenti del Reno. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, segue l’evolversi della situazione dal Cor, il Centro operativo regionale di Bologna, insieme al sottosegretario Manuela Rontini. Questa mattina entrambi hanno partecipato a un briefing con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e successivamente a un coordinamento con tutte le Prefetture interessate dall’evento.

“Dunque– prosegue De Pascale -, tutta la macchina della Protezione civile è attivata, così come la rete dei volontari e del primo soccorso. La richiesta ai cittadini è di prestare la massima attenzione, continuare a monitorare i canali dei Comuni e della Regione e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza”.