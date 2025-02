Altro che “cognato d’Italia”: Politico che incorona Lollobrigida copre di vergogna tutte le malelingue

Non è solo la certificazione del fatto che l’Italia ha saputo affermare la propria leadership in Europa anche nel settore agricolo. Il riconoscimento arrivato da Politico.eu a Francesco Lollobrigida, indicato come ministro dell’Agricoltura più influente dell’Ue, è anche la pietra tombale di una certa narrazione che vorrebbe il premier Giorgia Meloni come “donna sola al comando”, attorniata da ministri e dirigenti più o meno inadatti al ruolo e alle sfide che comporta.

Il prestigio internazionale del governo italiano

Ora Meloni, a sua volta indicata da Politico come “persona più potente d’Europa”, smette ufficialmente di essere sola ai vertici delle classifiche del prestigio. Certo, c’era stato anche Giancarlo Giorgetti, indicato come ministro delle Finanze dell’anno da The Banker, la rivista del Financial Times, ma ancora qualcuno poteva illudersi che fosse un’eccezione. Adesso che in ministri indicati dagli analisti come eccellenze internazionali sono due, diventa più complicato liquidare la faccenda come una casualità.

La campagna denigratoria nei confronti di Lollobrigida

Nel caso di Lollobrigida, poi, la faccenda assume connotati particolarmente rilevanti alla luce della particolarmente odiosa campagna denigratoria nei suoi confronti. Basterà il nomignolo di “cognato d’Italia” a ricordare il livello di insopportabile boria adottato nei confronti di un ministro che molto prima di diventare tale – e anche parecchio prima anche di convolare a nozze con la sorella del premier – è stato militante e dirigente e, in seguito, eletto nelle istituzioni prima a livello locale e poi nazionale. Un cursus honorum che in tanti hanno dolosamente finto di non ricordare, per alimentare la storiella del familismo che da FdI si allargherebbe al governo.

Cosa significa davvero il riconoscimento di Politico.eu

Ora arriva Politico.eu – che nonostante i riconoscimenti non si può certo indicare come “simpatizzante” del governo Meloni – e mette nero su bianco non tanto e non solo che Lollobrigida è il miglior ministro dell’Agricoltura d’Europa. A indicare quella direzione ci sono i dati, tra i quali quelli di meno di due settimane fa che certificano che l’Italia ha conseguito il più alto valore aggiunto agricolo tra i 27 Stati Ue. L’elemento in più che Politico.eu ha messo nero su bianco è, di fatto, che la donna sola al comando, l’inadeguatezza della classe dirigente, il familismo e tutto il resto che è stato detto e scritto per sminuire il valore di questo governo erano (e sono) solo le solite chiacchiere livorose di chi non si capacità del proprio fallimento.