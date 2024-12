Travolta da un’onda killer mentre fa yoga sugli scogli: l’incredibile morte dell’attrice russa in Thailandia (video)

Ancora un lutto provocato da un incidente incredibile: è quello accaduto in Thailandia dove l’attrice russa 24enne, Kamilla Belyatskaya, è morta poco dopo aver posizionato il suo tappetino da yoga rosa su una scogliera. Sembra quasi una sorta di un assurdo appuntamento col destino, quello in cui è rimasta vittima la giovane precipitata in acqua dopo essere stata travolta da un’onda gigante. A raccontare il tragico evento è il Daily Mail che mostra anche dei video in cui si vede la giovane godersi il panorama, seduta sul tappetino, poco prima dell’incidente mortale.

Travolta da un’onda gigante mentre fa yoga sulla scogliera in Thailandia: morta una giovane attrice russa

Belyatskaya veniva dalla terza città per importanza in Russia, Novosibirsk, e stava visitando Koh Samui, una delle più note isole della Thailandia, insieme al suo fidanzato. Ai suoi follower sui social media, l’attrice aveva raccontato di essere stata diverse volte sull’isola, che chiamava “casa” e definiva «il più bel posto sulla Terra». Un luogo di felicità con cui sentiva di essere in simbiosi e che dichiarava di amare, quel punto in cui ha vissuto i suoi ultimi istanti di vita in particolare. «Sono molto molto felice di essere qui in questo momento, grazie universo», aveva scritto sui social proprio poco prima di quanto imprevedibilmente accaduto.

Una tragedia improvvisa che non le ha lasciato scampo: nessuna chances per i soccorsi

Un evento tragico improvviso, che non le ha lasciato scampo. Un testimone ha raccontato di aver tentato, senza successo, di salvarla. I soccorsi sono arrivati 15 minuti dopo la caduta della donna in acqua, eppure neanche loro hanno potuto fare nulla per lei. E le immagini che il Daily Mail posta con un video che mostra la Belyatskaya in mare mentre le correnti fortissime la trascinano e le onde enormi la spingono sott’acqua, sembrano confermare l’ineluttabilità degli eventi.

Tanto che, nel riportare la tragica notizia, la stampa locale ricorda che le autorità chiedono ai turisti di fare molta attenzione alle condizioni atmosferiche. E di non avvicinarsi alle aree costiere rocciose quando le onde sono molto alte…