La morte assurda della surfista influencer Giulia Manfrini: trafitta al petto e uccisa da un pesce spada

Giulia Manfrini, l’influencer e surfista di Venaria Reale che sui social rilanciava sport e natura, è morta a soli 36 anni in un incidente tra le amate onde che cavalcava e domava con maestria e coraggio. Una morte assurda, la sua, trafitta al petto da un pesce spada mentre era nelle acque delle Isole Mentawai, a poca distanza dall’Isola di Sumatra, in Indonesia.

È morta la surfista influencer Giulia Manfrini: trafitta al petto e uccisa da un pesce spada

Dalle poche, sconvolgenti notizie che arrivano da uno dei paradisi dei surfisti nell’Oceano Pacifico dove l’atleta si stava allenando, l’influencer sportiva sarebbe stata colpita al petto in profondità. La mandibola del pesce, allungata e appuntita, che culmina nella tipica spada tagliente che ne caratterizza forme e nome, non le ha dato scampo. Secondo quanto riferiscono i media locali, Giulia Manfrini avrebbe riportato una ferita profonda circa cinque centimetri. E per lei non c’è stato nulla da fare purtroppo. Nonostante, come riferisce tra gli altri il sito di Torino Today, due testimoni l’abbiano riportata a riva. Per poi trasferirla al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, dove sarebbe morta per la gravità della lesione riportata.

Un’influencer speciale: niente griffe o maquillage su Instagram, ma storie di sport e vita nella natura

Un genere di influencer raro, quello in cui rientrava la nostra Giulia, non alle prese con maquillage, innovative tendenze da coiffeur o haute couture… No, niente griffe alla moda e brand di tendenza per lei: la 36enne amava le profondità marine come i picchi montani, e il suo nome era molto popolare nella comunità dei surfisti italiani, ma anche tra gli appassionati di sport invernali. Tanto che la Manfrini aveva anche contribuito a fondare un’agenzia di viaggi che organizza vacanze sportive in mare e sulla neve. E proprio il mare, o meglio la sua fauna, l’ha tradita. La polizia di Siberut, come riferisce Il Messaggero, ha raccontato i dettagli del tragico incidente costato la vita a Giulia Manfrini che, secondo quanto riferito, dopo essere stata colpita dal pesce ha provato a chiedere aiuto sbracciandosi e agitando le mani.

L’incidente dell’influencer uccisa dal pesce spada: l’aggressione del pesce spada, la richiesta d’aiuto, l’addio in ospedale

È a quel punto che due testimoni, Alexandre Ribas e Massimo Ferro, hanno colto i segnali d’allarme e sono riusciti a riportarla a riva. E poi nel Centro sanitario dove purtroppo la 36enne si è arresa all’ineluttabile. Una ricostruzione, quella dell’incidente mortale occorso a Giulia Manfrini, che lo stesso responsabile della gestione dei disastri delle isole Mentawai, Lahmudin Siregar, ha confermato e condiviso, asserendo: «Inaspettatamente un pesce spada è saltato addosso a Giulia Manfrini e l’ha colpita in pieno petto, secondo le informazioni che abbiamo ricevuto dal capo del sotto distretto di Southwest Siberut» ha detto il funzionario. Manfrini è stata immediatamente soccorsa da due persone che erano lì vicine, ed è stata portata al Centro Sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu. Ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Gli incidenti simili, sempre alle Isole Mentawai, occorsi ad altri surfisti

Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno riversando sul profilo Instagram dell’atleta influencer. «Una notizia scioccante, riposa in pace Giulia», si legge. E ancora: «Il tuo sorriso non verrà dimenticato». «Sei andata in cielo facendo quello che più amavi»… E persino un laconico: «Destino beffardo». Un destino sfiorato anche da altri sportivi, vittime a loro volta di incidenti simili, sempre nelle isole Mentawai. Era solo scorso giugno quando – ricorda sempre Il Messaggero – in circostanze analoghe ha perso la vita il surfista americano Erick Robert Soreker: anche lui aggredito e trafitto da un pesce spada. Mentre ha schivato per un soffio il peggio l’italiano Alberto Marcon, attaccato lo scorso dicembre da un pesce aguglia (un esemplare simile al pesce spada, ma più piccolo nelle sue dimensioni), riuscendo a salvarsi nonostante le ferite da lacerazione.