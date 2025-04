Avs diventa nazionalista grazie ai dazi Trump: la sconcertante sigletta per invitare a comprare italiano (video)

Effetti collaterali

Bonelli e Fratoianni lanciano la campagna "Trump Tax", con tanto di App per scoprire da dove vengono i prodotti. Ma la vera chicca è la canzone originale che accompagna il video promozionale

In attesa di scoprire quali saranno gli effetti commerciali dei dazi imposti da Donald Trump, in Italia si registra la svolta che hanno impreso alla sinistra: è diventata autarchica. Avs ha lanciato una campagna a difesa dei prodotti europei e italiani dal titolo “Trump Tax”, con tanto di App che consente di individuare il luogo di produzione delle merci. Per l’occasione è stato realizzato anche un video promozionale con una colonna sonora originale abbastanza grottesca da avere le carte in regola per diventare un tormentone: «TrumpTax. Scansiona il prodotto, fai la tua scelta, ma decidi alla svelta. TrumpTax. Combatti i suoi dazi, scegli non americano, scegli europeo, scegli italiano», ripete il ritornello con sonorità trap.

Avs lancia la campagna “Trump Tax”

Nel video, che fa largo uso di intelligenza artificiale, si vedono consumatori intenti a scansionare prodotti con la faccia di Trump sul packaging. «Oggi per Donald Trump, che introduce i dazi, è il giorno della liberazione. Noi ci chiediamo: da che cosa si deve liberare? Dal vino, dal parmigiano, dai tortellini?», ha detto Angelo Bonelli, presentando la campagna insieme a Nicola Fratoianni. «I signori del mondo, chi si comporta da padrone come Trump pensano che le persone non contino nulla, ma le persone se si uniscono sono una potenza, possono cambiare le cose. E noi vorremo questo», sono state poi le parole di Fratoianni.

Una sconcertante sigletta trap

Risulta francamente complicato pensare che Trump e gli altri presunti “signori del mondo” possano sentirsi impensieriti dalla App di Avs. Ma, mentre il governo lavora a una risposta seria e strutturale al nuovo scenario che si apre con i dazi, non si può che registrare con piacere che finalmente anche a sinistra abbiamo scoperto il valore dell’interesse nazionale, sebbene con modalità un tantino sconcertanti.