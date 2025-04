Mangia un panino e si sente male: studentessa americana morta in strada a Roma

Al Pigneto

La ragazza era in compagnia delle amiche. Inutili i tentativi di rianimarla. A causa delle barriere linguistiche non sarebbe riuscita a comunicare le proprie allergie al personale del locale

Tragedia a Roma, dove una studentessa americana di 21 anni è morta dopo aver mangiato un panino. Quando si è sentita male, la ragazza era in compagnia di alcune amiche, che non sono riuscite a salvarla nonostante i tentativi di soccorrerla. Secondo quanto emerso la morte sarebbe stata provocata da una reazione allergica.

L’ipotesi degli investigatori: non è riuscita a comunicare le allergie

Il caso, sul quale indaga la polizia, si è verificato intorno alle 15 di ieri, al Pigneto, in zona Casilina, non lontano da una residenza per studenti stranieri. L’ipotesi degli investigatori è che la 21enne, a causa delle barriere linguistiche, non sia riuscita a informare i camerieri delle proprie allergie.

La studentessa americana si è sentita male subito dopo aver mangiato il panino

La ragazza ha iniziato a sentirsi male subito dopo aver lasciato il locale, in compagnia di alcune amiche. Compreso quello che stava accadendo, avrebbe iniziato a correre verso lo studentato di via Casilina per poter assumere la dose di Bentelan, ma nel parcheggio della residenza ha avuto una crisi respiratoria. Le amiche hanno cercato di soccorrerla con il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del personale medico. Secondo alcune fonti, sarebbero anche riuscite a somministrarle il Bentelan, che però, dopo un effetto iniziale, non sarebbe bastato a far superare la crisi. Il personale sanitario, intervenuto sul posto insieme alla polizia del commissariato di Porta Maggiore, ha tentato una manovra di rianimazione durata circa mezz’ora, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.