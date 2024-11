La base Unifil italiana in Libano colpita da 8 razzi: 5 militari in infermeria. Crosetto: intollerabile

Otto razzi da 107 millimetri hanno colpito il quartiere generale del contingente italiano e del settore Ovest di Unifil a Shama, nel sud del Libano. I razzi hanno impattato su alcune aree all’aperto e sul magazzino ricambi della base dove non era presente alcun soldato. Non si registrano feriti. Cinque militari italiani sono sotto osservazione nell’infermeria della base e le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sono in corso gli accertamenti , spiega la Difesa, per determinare il punto di partenza dei colpi e individuare i responsabili.

Crosetto: intollerabile che gli errori si ripetano con questa frequenza

“È intollerabile che” le basi dell’Unifil “vengano colpite”: queste le parole pronunciate a caldo dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa al termine del Consiglio Difesa. Le dichiarazioni sono state rese ai giornalisti a Bruxelles, a margine del Consiglio affari esteri e difesa.

“C’è stato un attacco nuovo – dice – sono caduti tre razzi su Shama: è intollerabile. Ho cercato e non l’ho trovato, lo cercherò adesso, appena uscirò da questo edificio, il mio nuovo collega israeliano, per ribadire quello che avevo già ribadito a Yoav Gallant, cioè che le basi di Unifil sono basi che, intanto, rappresentano una missione Onu internazionale, ma poi sono di Paesi che sono amici di Israele”. “E’ intollerabile – aggiunge – che ci siano attacchi. Non possiamo più tollerare che questi errori si ripetano con questa frequenza”. Pertanto, “vanno date delle disposizioni chiare e inequivocabili alle forze che operano sul campo. Mi auguro che sia stato fatto da questo nuovo ministro”, Israel Katz, “come era stato fatto dal vecchio ministro”, conclude.

Attaccata anche la base Unifil di Ramayeh

“Hezbollah ha lanciato un razzo che ha colpito una postazione Unifil nella zona di Ramyeh, nel Libano meridionale, provocando numerosi feriti e danni alla postazione. Il razzo è stato lanciato dalla zona di Deir Aames, uno dei tanti lanciati da Hezbollah verso Israele questa mattina”. E’ quanto afferma l’esercito israeliano su X.