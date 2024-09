Germania, trionfo di Afd in Turingia e Sassonia. Batosta per i partiti del governo rosso-verde di Scholz

Elezioni regionali 2024 in Germania nel segno dell’Afd: l’estrema destra verso il trionfo in Turingia e sfida la Cdu in Sassonia. Urne chiuse nei due Lander della Germania orientale, dopo le elezioni regionali di domenica, 1 settembre. Secondo i primi exit poll diffusi dalla Zdf, è boom dell’ultradestra tedesca: l’Afd sarebbe il primo partito in Turingia – dov’è guidato dal nazionalista Bjoern Hoecke – con il 33,5%; mentre in Sassonia sarebbero secondi con il 31,5%, di appena lo 0,5% alle spalle della Cdu. Già i sondaggi della vigilia avevano ampiamente previsto una sconfitta per la coalizione di governo guidata dal cancelliere Olaf Scholz

Secondo l’exit poll della Zdf, Alternative for Deutschland (Afd) in Turingia è nettamente in testa nelle elezioni regionali con il 33,5% dei consensi, 9 punti in più della Cdu. La nuova formazione populista di sinistra Bsw ha ottenuto il 14,5% dei voti, la Linke l’11,5%, mentre la Spd il 6,5% ed i Verdi il 4%. La soglia di sbarramento è al 5%. In Sassonia si delinea un testa a testa tra Cdu e Afd. I cristiano-democratici hanno ottenuto il 32% dei consensi, mentre il partito di destra il 31,5%. Molto staccata la nuova formazione populista di sinistra Bsw, che ha ottenuto il 14,5% dei voti, mentre la Spd si è fermata al 7,5%.

I partiti del governo rosseo-verde guidato da Olaf Scholz incassano una batosta. In Turingia l’Spd del cancelliere è attestata al 6,5% (-1,7); i Verdi al 4% (-1,2), i liberali Fdp 1% (-4). Questi ultimi due non superano quindi la soglia di sbarramento del 5%. “Abbiamo un risultato molto buono in Sassonia, in Turingia è addirittura sensazionale, con un risultato storico. È chiaro che la gente vuole che ci sia un cambiamento nella politica”: sono le parole del leader nazionale dell’ultradestra tedesca di Afd Tino Chrupalla. Chrupalla è alla festa dell’Afd a Dresda. “È importante che i Verdi, il più pericoloso partito della Germania, siano fuori dal Parlamentino in Turingia“, ha aggiunto. L’estrema destra sembra comunque isolata, poiché nessun partito ha intenzione di collaborare per costruire una coalizione. Ci sarebbe invece un’apertura nei confronti del neonato movimento della Wagenknecht.

Ora le cose si mettono male per la tenuta del governo di Scholz. Nel Brandeburgo, altro lander della Germania orientale, si voterà a settembre inoltrato e anche qui l’Afd viene dato in vantaggio con circa il 24%. Si prevede un effetto- domino anche sulla spinta di quanto avvenuto in Turingia e Sassonia.