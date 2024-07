Ubriachi? Si può votare: le strane regole della Gran Bretagna mentre il gatto Larry attende il nuovo inquilino

Si può votare da ubriachi, si possono portare cani o altri animali domestici, persino un serpente come dimostra una foto scattata a Dorset, mentre non si possono scattare selfie all’interno dei seggi né rivelare per chi ha votato un altro elettore, pena una multa salata. Sono alcune delle regole del voto contenute in una sorta di ‘decalogo’ che la Bbc ha messo a disposizione degli elettori che oggi si recano alle urne in tutto il Regno Unito per le elezioni politiche. Sono le strane regole di Sua Maestà che tutti i sudditi sono obbligati a rispettare.

Niente selfie e nessuna rivelazione del voto agli altri ma matita anche da casa

A parte le regole standard, come l’obbligo di portare con sé la scheda elettorale e un documento di identità valido con la foto e di accertarsi su quale sia il proprio seggio, la Bbc spiega che l’elettore troverà a disposizione penne e matite nei seggi, ma se si preferisce si puoi portarne una da casa. Sono vietati i selfie: secondo la Commissione elettorale non è consentito scattare foto all’interno dei seggi perché si rischia di mettere a rischio la segretezza dello scrutinio. In alternativa, è possibile portare il telefono nella cabina elettorale per utilizzare la lente di ingrandimento o l’app di sintesi vocale oppure la torcia per migliorare l’illuminazione.

Si al voto anche se si è ubriachi e bambini benvenuti ai seggi

La Gran Bretagna non finisce mai di stupire. Assurdo punire chi rivela la sua preferenza a un’altra persona mentre nessuna conseguenza se ci si presenta al seggio sotto effetto di alcol. Le persone che hanno bevuto o sono ubriache possono votare. Gli animali, ad eccezione dei cani da assistenza, di solito non sono ammessi nei seggi elettorali. Tuttavia non si tratta di un divieto rigido e la decisione è rimandata alla responsabilità della sezione. E’ incoraggiato invece portare i bambini alle urne per educarli fin da piccoli all’esercizio della democrazia. La Commissione elettorale stabilisce, inoltre, che è possibile indossare abiti con uno slogan politico quando ci si reca a votare. All’interno dei seggi è vietata anche la discussione politica.

Il gatto Larry attende il suo sesto Primo Ministro

Da 13 anni indiscusso rappresentante della stabilità in una politica britannica piuttosto turbolenta, Larry il gatto, l’acchiappa-topi ufficiale del governo di Sua Maestà, è pronto ad accogliere il suo sesto primo ministro. Ormai ha 17 anni ed è una vera star. Siamo inglesi, sorry!