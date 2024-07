Il terremoto scuote ancora i Campi Flegrei: magnitudo 3.6. Soccodato nominato commissario

Un nuovo terremoto è stato registrato stamattina nella zona dei Campi Flegrei. La scossa più forte, che ha dato il via a uno sciame sismico, si è verificata intorno alle 8.08 ed è stata di magnitudo 3.6. L’Ingv ha localizzato l’epicentro a 5 chilometri a Est di Pozzuoli e 9 chilometri a Ovest di Napoli, a circa 2 chilometri di profondità. Una ventina di minuti dopo è stata registrata una scossa di magnitudo 1.7, dunque più alta della scossa più intensa che si era registrata nell’ultimo sciame avvenuto lunedì. Allora il picco di magnitudo era stato 1.5.

Il nuovo terremoto ai Campi Flegrei

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni. “La sismicità continua ad essere in linea con quella dei mesi scorsi”, ha detto all’agenzia di stampa Ansa Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv. “Anche se abbiamo registrato un lieve rallentamento nel numero di terremoti, il sollevamento del suolo prosegue allo stesso tasso e dunque ci aspettavamo l’arrivo di altre scosse. Inoltre, l’emissione di gas dal sottosuolo è molto elevata, in alcuni punti arriva a 5mila tonnellate al giorno”.

Il problema del sollevamento del suolo

Secondo i dati dell’Osservatorio Vesuviano, dall’8 al 14 luglio, la velocità di sollevamento del suolo nell’area dei Campi Flegrei resta di circa 2 centimetri al mese. In particolare, il sollevamento registrato alla stazione del Rione Terra è di circa 11,5 centimetri da gennaio 2024. “Il sollevamento del suolo è diventato molto evidente soprattutto in alcune zone”, ha detto ancora Di Vito.

Soccodato nominato commissario straordinario

Sempre stamattina Palazzo Chigi ha fatto sapere che, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha firmato il dpcm di nomina dell’ingegnere Fulvio Maria Soccodato a Commissario straordinario di governo per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei. Il Commissario avrà il compito di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella cosiddetta “zona di intervento” e la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari inclusi nella ricognizione operata con la delibera della Giunta della Regione Campania di gennaio.