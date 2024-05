La Nottola del Premio M.Arte 2024 al direttore del Tg1 Chiocci e alla produttrice Federica Lucisano

Il “Premio M.Arte 2024” verrà assegnato quest’anno al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci per il suo impegno costante e meritorio in difesa dell’autentica libertà d’informazione. Il premio verrà consegnato la sera del 20 maggio nel corso di una serata-evento all’Auditorium Parco della Musica di Roma nella Sala Borgna. Il premio è plasticamente rappresentato dalla cosiddetta Nottola di Minerva, (ovvero da una civetta, anticamente simbolo della città di Atene). L’opera originale, in argento, è stata forgiata per l’occasione dai Maestri Alessandro Valentini e Andrea Trovato. La Nottola è da sempre considerata simbolo di saggezza, sapienza e intelligenza.

Aprirà la serata la “10 July Quartet”: Angela Sofia (voce), Fabrizio Celentano (chitarra), Lorenzo Mastrogiuseppe (basso) e Oreste Sbarra (batteria). Seguirà Federico Palmaroli – in arte Osho – con il suo spettacolo satirico #lepiubellefrasidiosho. Nel corso della serata verrà consegnato anche il premio alla Carriera al medico e docente universitario Adriano Tocchi, e il premio per la settima arte, il Cinema che fabbrica sogni, alla produttrice cinematografica Federica Lucisano che è riuscita, producendo film di qualità e di ottima fattura, che hanno incontrato il favore del grande pubblico, a far uscire dalla crisi un settore in profonda sofferenza dopo le chiusure provocate dalla pandemia.

I vincitori delle passate edizioni del Premio

«Coraggio, sensibilità, umanità e capacità. Sono queste, insomma, le quattro caratteristiche per ricevere il premio M.Arte» che, giunto ora alla sua quinta edizione, è stato assegnato nel 2020 all’avvocato Valerio Cutonilli; nel 2021 all’attuale ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; nel 2022 al luminare di oncoematologia, professor Luigi Cavanna. E lo scorso anno allo scrittore Pietrangelo Buttafuoco. L’evento è realizzato in collaborazione con La Fondazione Alleanza Nazionale. A riprova della sua importanza nel panorama culturale attuale, l’evento ha ricevuto il patrocinio delle più alte Istituzioni: Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei ministri, Regione Lazio.