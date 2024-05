Chico Forti accolto a Pratica di Mare da Giorgia Meloni: fiera del lavoro del governo (video)

“Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione”. Così sui Social la premier Giorgia Meloni, postando una foto dell’incontro dopo l’arrivo di Chico Forti a Pratica di Mare.

Chico Forti e l’incontro con Giorgia Meloni dopo la telefonata negli Usa

Chico Forti, da quanto si apprende, oggi sarà condotto in un carcere del Lazio, probabilmente quello di Roma Rebibbia. Solo nei prossimi giorni sarà successivamente trasferito in quello di Verona.

”È un giorno di gioia e di soddisfazione per l’intero Paese: il rientro in Italia di Chico Forti – atteso da anni – è innanzitutto un successo della Presidente Giorgia Meloni e uno straordinario traguardo politico e diplomatico, frutto di intensa e proficua collaborazione istituzionale a tutti i livelli”. Così il Ministro della Giustizia,

Nordio: Grazie al governatore della Florida e alle autorità Usa

‘Ringrazio in particolare l’Attorney general, Merrick Garland, e il Governatore della Florida, Ron De Santis: aver permesso al nostro concittadino di continuare a scontare la pena in Italia – e poter così riabbracciare l’anziana madre – è un importante segnale di amicizia e di fiducia verso il nostro Paese. Dimostra tutta l’autorevolezza di cui, in questo momento, il Governo italiano gode negli Stati Uniti.Essenziali nell’accelerazione delle ultime procedure di consegna – che si sono perfezionate in tempi record dalla formalizzazione del consenso – sono stati anche i colloqui avvenuti a latere del G7 Giustizia la settimana scorsa a Venezia”.

”Si chiude così un dossier molto complesso, seguito con estrema cura dalle competenti articolazioni ministeriali che desidero ringraziare vivamente: la collaborazione – nel più rigoroso e doveroso riserbo – tra tutte le istituzioni ha consentito il rientro a casa, finalmente, di Chico Forti”.