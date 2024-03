Nuova impresa della Nazionale di basket dei ragazzi con Sindrome di Down. Meloni: “Grazie, campioni”

Ragazzi d’oro, campioni del Mondo, i migliori di tutti, come tante altre volte era già accaduto. La Nazionale di Basket con Sindrome di Down, dopo 4 Europei e 2 Mondiali, ha vinto ieri la medaglia d’oro anche ai Trisome Games, in corso ad Antalya in Turchia dal 16 al 26 marzo. Una vittoria arrivata al termine di una partita sudatissima, conquistata attendo in finale i padroni di casa con il punteggio di 18-17. Una competizione che equivale, a tutti gli effetti, a un campionato del mondo. La notizia è stata commentata, questa mattina, sui social, dal premier Giorgia Meloni: “La Nazionale Italiana di Basket con Sindrome di Down continua a volare alto vincendo ai Trisome Games di Antalya. Grazie, Campioni del mondo!”.