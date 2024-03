FdI al fianco delle forze dell’ordine: visite a Questure e Commissariati da Milano a Palermo

Un segnale di vicinanza alle forze dell’ordine, nel momento in cui maggiormente hanno bisogno di sostegno. È quello che FdI ha voluto dare con la visita di delegazioni alle questure e ai commissariati di diverse città. Tra ieri sera e oggi si sono registrati incontri da Milano a Palermo, ai quali hanno preso parte dirigenti, eletti locali e parlamentari. Il tutto mentre si annuncia un nuovo pomeriggio di fuoco per gli uomini e le donne in divisa, con manifestazioni pro-Palestina convocate a Roma e Torino, oltre che a Pisa e Firenze, anche in riferimento ai disordini della scorsa settimana nelle due città toscane.

FdI: “Contro le forze dell’ordine inaccettabili aggressioni fisiche, mediatiche e politiche”

FdI solidarizza con le forze dell’ordine, “prese di mira, in particolare nelle ultime settimane, da inaccettabili aggressioni fisiche, ma anche mediatiche e politiche”. Si legge in una nota del partito che in Sicilia si è recato con una propria delegazione al Commissariato Brancaccio della Polizia e alla stazione dei carabinieri “San Filippo Neri” dello Zen di Palermo e alla stazione dei carabinieri e al commissariato di Polizia di Corleone.

Parlamentari, dirigenti, eletti locali in visita a Questure e Commissariati

Della delegazione hanno fatto parte i parlamentari Carolina Varchi e Raoul Russo, l’europarlamentare Giuseppe Milazzo, il vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella, i consiglieri comunali Antonio Rini, Germana Canzoneri, Tiziana D’Alessandro e Teresa Leto, il presidente della II circoscrizione Giuseppe Federico e i consiglieri di circoscrizione Giovanni Colletti e Giuseppe Guaresi. “Le forze dell’ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle”, ha spiegato FdI, sottolineando che “le Istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi”.

“Fermare il clima d’odio, non si può rischiare un’altra Torino”

A Catania sono stati poi il senatore Salvo Pogliese, Alberto Cardillo e Luca Sangiorgio, rispettivamente coordinatori regionale, provinciale e comunale di FdI, insieme agli parlamentari etnei di FdI, a fare visita al Questore di Catania. “È necessario fermare immediatamente questo clima d’odio, che – hanno avvertito gli esponenti di FdI – rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino, dove una volante e gli agenti che stavano fermando un irregolare per condurlo in un centro di rimpatrio sono stati aggrediti dai manifestanti dei centri sociali”.

“Anche la sinistra esprima solidarietà agli uomini e alle donne in divisa”

Visite di FdI ci sono state anche alle questure di Massa e di Ragusa. Ieri sera era stata la volta di Milano, dove una nutrita delegazione di parlamentari, dirigenti di partito, consiglieri regionali, comunali e municipali è stata ricevuta in Questura. Alla delegazione, guidata da Simone Orlandi e Deborah Dell’Acqua, coordinatore e vice coordinatore di FdI Milano città, hanno preso parte tra gli altri i deputati Riccardo De Corato e Grazia Di Maggio. “Ci aspettiamo – hanno sottolineato gli esponenti di FdI – che anche la sinistra, che è stata prontissima nel mettere sotto processo mediatico polizia e carabinieri, esprima oggi solidarietà alle forze dell’ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto con regolarità da centri sociali e antagonisti”.