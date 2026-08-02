Strage stradale sulla Rieti-Terni: 6 morti e 30 feriti nello scontro frontale tra pullman e camper

Domenica di sangue

È di sei morti e 30 feriti, tre dei quali in gravi condizioni, il tragico bilancio del gravissimo incidente avvenuto oggi, 2 agosto, sulla Statale 79 “Ternana”, nel territorio di Colli sul Velino, in provincia di Rieti, al confine con l’Umbria.

Nello schianto sono rimasti coinvolti un pullman turistico, un camper e tre automobili. Le vittime sono i due conducenti del bus, due passeggeri dell’autobus e le due persone che viaggiavano a bordo del camper. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118, con l’intervento anche dell’elisoccorso: tre sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso, mentre gli altri hanno riportato lesioni di diversa entità.

L’incidente si è verificato sulla superstrada che collega Rieti e Terni, nel tratto compreso tra gli svincoli di Colli sul Velino e Piediluco, all’altezza del chilometro 16+800, vicino al lago di Ventina, all’uscita della galleria di Greccio. Le cause dello schianto sono ancora al vaglio degli investigatori.

Le immagini provenienti dal luogo dell’incidente mostrano un camper completamente distrutto e una delle auto coinvolte ribaltata. Molti passeggeri del pullman sono scesi sotto choc, mentre i soccorritori hanno lavorato per ore per estrarre le persone rimaste incastrate tra le lamiere e mettere in sicurezza l’area.

Superstrada chiusa e traffico in tilt

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la Statale 79 è stata chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato agli svincoli di Colli sul Velino e Piediluco, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e lunghe code.

La Procura di Terni apre un fascicolo

Sul posto è arrivato il pubblico ministero della Procura di Terni, che ha effettuato un sopralluogo insieme agli investigatori. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine della tragedia ci sarebbe un violento scontro frontale tra il pullman e il camper, che viaggiavano in direzioni opposte.

La Procura, guidata da Antonio Laronga, è pronta ad aprire un fascicolo per omicidio stradale oppure omicidio colposo plurimo, in attesa dei primi accertamenti tecnici. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale di Terni, con il supporto dei colleghi di Rieti.

Un fine settimana di sangue sulle strade italiane

Con questa tragedia sale a 31 il numero delle vittime registrate sulle strade italiane nel fine settimana, secondo i dati dell’Osservatorio Sapidata-Asaps. Un bilancio drammatico che comprende automobilisti, motociclisti, pedoni, un ciclista e un camionista. Il Lazio è la regione più colpita, con otto vittime, sei delle quali proprio nel tragico incidente avvenuto sulla Rieti-Terni. La dinamica dello schianto resta ancora da chiarire, ma il dramma consumatosi sulla Statale 79 riaccende il tema della sicurezza sulle strade italiane.