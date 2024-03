Borseggiatrice scoperta nella Metro B di Roma: la rabbia della gente, c’è chi urla “lapidatela” (video)

La scena è brutta, ma purtroppo non inedita, anzi, alquanto frequente, soprattutto nelle varie linee della Metropolitana di Roma. Una borseggiatrice in azione, in un vagone affollato, nell’ora di punta, è stata riconosciuta e allontanata con le cattive dai passeggeri. Nel video si riconosce la rabbia dei presenti, indignati per il gesto scorretto all’ora di punta della stazione, tra urla e insulti alla donna. Un uomo arriva a gridare “lapidatela!”.