Simona Quadarella porta il tricolore sul tetto del mondo: oro nei 1500 stile libero a Doha

Impresa di Simona Quadarella ai mondiali di nuoto di Doha: la nuotatrice azzurra non delude sui 1500 stile conquistando la medaglia d’oro e il pass per Parigi 2024. Con il tempo di 15’46″99, l’italiana conquista la sua seconda medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Doha. Nel 2019 conquistò (sempre nei 1500 euro) l’oro ai Mondiali in Cina. Argento per la cinese Li Bingjie (15’56″62), bronzo per la tedesca Isabel Gose (15’57″55). “Sono partita piano poi ho incrementato il mio ritmo. Ora, in vista di Parigi, devo lavorare duro”, ha commentato la 25enne nuotatrice romana.

La nuotatrice romana: “Dedico la vittoria a me stessa”

“Sono proprio contenta, sapevo che sarebbe stato alla mia portata vincere ma sono soddisfatta del mio tempo, non pensavo di nuotare 15’46”, ha detto Quadarella ai microfoni di Raisport. “Volevo prendermi questo oro – sottolinea la Quadarella – All’inizio ho provato ad aspettare un po’, poi ho visto che non facevo troppa fatica e ho provato a staccare le avversarie. In questa medaglia ho messo qualcosa in più che non pensavo di riuscire a mettere. La dedica? A me stessa, ultimamente facevo davvero molta fatica e più volte ho pensato se era la cosa giusta venire qui. Non ero certa di venire ai Mondiali ma alla fine ho deciso di mettermi alla prova”.

La tre volte campionessa europea in carica adesso guarda con maggiore fiducia all’appuntamento a cinque cerchi (“questa gara mi dà quello stimolo in più”) ma nell’immediato anche agli 800 iridati in programma tra qualche giorno.

Quadarella ha vinto due medaglie d’oro ai mondiali

Conquistando l’oro mondiale nei 1500 stile libero, Simona Quadarella è quindi salita sul podio iridato per la quinta volta consecutiva e primeggiato sulla stessa distanza in due edizioni dei Campionati mondiali in vasca lunga, è entrata nel novero di altri due big del nuoto italiano. Federica Pellegrini è salita otto volte consecutive sul podio iridato nei 200 stile libero tra il 2005 e il 2019 vincendo in quattro occasioni e Gregorio Paltrinieri in cinque nei 1500 stile libero tra il 2013 e il 2022 imponendosi tre volte. Se si guarda, invece, alle medaglie iridate complessive in vasca lunga, Quadarella (otto ori europei in bacheca), si è attestata a quota sei come Thomas Ceccon (assente ai Mondiali di Doha per motivi di programmazione), cifra che li pone alle spalle di Pellegrini (11) e Paltrinieri (8).