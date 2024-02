Gualtieri influencer: i ricami di Repubblica sui video del sindaco col caschetto da operaio. Ma i romani non ci cascano

Gualtieri fa l’influencer. Questo il generoso titolo con cui Repubblica apre oggi la cronaca di Roma. Un sindaco quanto mai restio e silente. Di cui si ricorda solo la performance con chitarra e immancabile “Bella ciao”. Un primo cittadino che i romani conoscono più per l’assenza che per la presenza. Rassegnati a spazzatura, cinghiali, gabbiani, traffico impazzito e cantieri per il Giubileo.

Ora promuoverlo a influencer appare un tantino esagerato anche per un giornale amico come Repubblica. 46mila followers su Instagram, 91mila su Twitter, 12mila e 700 su Tik Tok Gualtieri è assai lontano dai numeri di un influencer anche di terza fascia (almeno 500mila). In ogni caso il giornale di Molinari lo incorona re dei social a parla addirittura di svolta. “La vera sterzata è arrivata tre-quattro mesi fa — novembre 2023 — quando i collaboratori fanno notare al sindaco quanto oggi sia importante raccontare, senza filtri, la propria versione della città per convincere le persone, per riafferrare i delusi e, perché no, conquistare i futuri possibili astensionisti. Quindi conta l’immagine, metterci la faccia e il sorriso, in una parola: il video”.

E andiamoci dunque a guardare Gualtieri con il caschetto giallo in testa che parla dei cantieri in città o che spiega che a Casal Monastero è stata inaugurata la zona a 30 km orari, esperimento che presto sarà esteso ad altri quartieri. Non proprio un successone, questi video. Tralasciando le risposte volgari, c’è chi posta foto di buche, di materassi non rimossi sui marciapiedi, chi dice “pensi a via Sannio e non a Termini”, chi accusa: non sapete fare le gare d’appalto, chi testimonia che le strade del centro puzzano, chi se la cava con un più sbrigativo: ma quando te ne vai?

Tuttavia, secondo Repubblica l’operazione di “ferragnizzare” Gualtieri sarebbe riuscita. “Negli ultimi tre mesi, al netto di chi ha smesso di seguire la pagina, il primo cittadinoha registrato 4.425 nuovi seguaci”. E, udite udite, alcuni video hanno avuto più visualizzazioni di quelli di Giorgia Meloni. Manca solo la favola del sindaco più gradito dagli italiani e il lieto fine è assicurato…