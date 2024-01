Roma a passo d’uomo come Bologna: Gualtieri inaugura una “zona 30” e ne annuncia altre 70 (video)

Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri punta forte sulla “zona 30” come il suo collega di partito, il sindaco di Bologna Matteo Lepore. La prima Zona 30 con annessa un’isola ambientale è stata inaugurata oggi alla periferia della Capitale, a Casal Monastero in via Ratto delle Sabine, davanti a una scuola e una parrocchia. In tutta l’area è indicato il limite di circolazione a 30 chilometri orari per i veicoli.

Zona 30: il sindaco Gualtieri come Lepore a Bologna

Gualtieri l’ha presentata alla città insieme all’assessore alla Mobilità capitolina Eugenio Patanè e al presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti (anch’egli del Partito democratico). “Sono contentissimo di poter vedere e far vedere come può cambiare in meglio lo spazio urbano, soprattutto al di fuori del Gra, che per lungo tempo è stato abbandonato dal discorso pubblico”, ha detto Gualtieri. Sono interventi “anche non necessariamente giganteschi, con cantieri lunghissimi e complicati ma anche con interventi più leggeri che possono cambiare profondamente non solo la sicurezza delle persone, ma anche proprio il rapporto di tutti noi con la città”.

Inauguriamo una nuova #zona30 a #CasalMonastero. Si tratta di un’isola ambientale totalmente riqualificata, dove i veicoli devono ridurre drasticamente la velocità per garantire la sicurezza pedonale, anche e soprattutto alle ragazze e ai ragazzi che frequentano la vicina scuola. pic.twitter.com/rI0Oa8hO4C — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) January 31, 2024

Questa, ha spiegato il sindaco “è una delle zone 30 che noi vogliamo estendere e diffondere tutta la città: non soltanto un punto in cui, da adesso in poi, riduci la velocità, ma un luogo in cui questo viene accompagnato da un recupero di spazio pubblico, una piazza, del verde, per la socialità degli abitanti del quartiere”. Di queste “vere e proprie isole ambientali – ha detto Patanè – a Roma ne abbiamo ipotizzate circa 70, che trasformeremo in vere e proprie aree dove è possibile la personalità e la ciclabilità e zone dove, grazie alle velocità ridotte, sarà possibile una viabilità mista”.

In arrivo altre 70 zone con limite di velocità a 30 km orari

Si tratta della sesta zona 30 su 78 totali, programmata nel Piano urbano della mobilità sostenibile. Le altre cinque, realizzate dalle giunte precedenti sono: Largo Millesimo (Municipio XIV), via delle Terme Deciane (Municipio I), Ostia Antica (Municipio X), Quadraro Vecchio (Municipio V), Casal Bertone (Municipio IV).