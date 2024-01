Le Frecce Tricolori: su Raitre la pattuglia acrobatica come non è mai stata raccontata (video)

Un documentario sulle Frecce tricolori partendo dalla quotidianità e dai valori che i piloti della pattuglia acrobatica nazionale simboleggiano in Italia e nel mondo. Lo ha realizzato Stefano Salvati, un’esperienza trentennale nella produzione di videoclip (da Sting agli Aerosmith, da Bocelli a Pavarotti), regista del docufilm “Le Frecce Tricolori”, realizzato dalla Daimon film, in collaborazione con Rai Documentari, in onda mercoledì 10 gennaio alle 21.20 su Rai 3.

Una sorta di Grande Fratello dedicato alle Frecce Tricolori

Una sorta di “Grande Fratello” che si addentra nella vita dei piloti, raccontandoli nelle loro passioni extravolo, nella vita privata, nei momenti di gioco e di goliardia, negli affetti e nelle amicizie. “In tutta la narrazione del documentario – dice Salvati – aleggia quel senso di “grande famiglia” rappresentato dalle Frecce Tricolori. I legami profondi, l’amicizia e il rispetto reciproco, – spiega – sono aspetti fondamentali per uomini che quando si esibiscono riescono a volare a quasi 700 chilometri all’ora, con l’ala dell’aereo a un metro di distanza da quella del compagno e senza l’ausilio di computer di bordo”. “Devi fidarti di chi ti sta accanto, mettere la tua vita nelle sue mani”, è il messaggio che le storie dei dieci piloti trasmettono. “Un insegnamento di vita che – sottolinea il regista – affiora nelle interviste e nelle riflessioni dei protagonisti”. Unico anche il momento in cui si è scelto di raccontare la storia.

Il docufilm ritrae infatti la preparazione della pattuglia acrobatica nel periodo che va da dicembre a maggio, in vista della stagione che porta gli airshow delle Frecce Tricolori in tutto il nostro Paese, nell’anno del centenario dell’Aeronautica Militare. Attimi di pura fiction, legano tra di loro i momenti chiave attraverso l’angolo di osservazione di due bambini innamorati del volo e dell’avventura, con lo sguardo innocente e puro di chi conserva intatta la forza di sognare. L’idea vincente di Salvati è stata quella di “avvicinare alla visione del docufilm un pubblico popolare e incuriosire proprio gli spettatori più piccoli”. Aprendo loro le porte di un mondo avvincente e fantastico. Fondato su valori intramontabili.

Rai Documentari rende omaggio alla storia di un grande orgoglio italiano, esaltando l’eccellenza dell’Aeronautica Miliare e mettendo in luce l’impegno e l’intenso lavoro di addestramento e perfezionamento che dà vita alla magia delle Frecce Tricolo