Frecce Tricolori, Crosetto: “Sono il nostro orgoglio, nessun legame con la morte della piccola Laura”

“Le Frecce tricolori incarnano il prestigio e le tradizioni dell’eccellenza italiana. Rappresentano un vero e proprio simbolo dell’italianità in cui tutti i cittadini si riconoscono e di cui tutti vanno orgogliosi”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso del question time alla Camera, rispondendo sui costi ambientali ed economici relativi alle manifestazioni delle pattuglie acrobatiche, dopo il drammatico incidente di sabato scorso a San Francesco al Campo, nel Torinese, che è costato la vita a una bambina di 5 anni.

Frecce Tricolori, Crosetto: orgoglio italiano

“Tutto ciò, però, diventa nulla – continua Crosetto nell’Aula di Montecitorio – di fronte alla morte di una bambina, che non è collegata con l’esistenza delle Frecce tricolori ma alla tragicità di un destino che tutti avremmo voluto evitare”. Il titolare della Difesa spiega che si tratta di operazioni aeree complesse, “non una esibizione di capacità, che è quello che percepisce chi la guarda. I costi organizzativi e logistici delle manifestazioni della pattuglia acrobatica sono sostenuti molto spesso con l’ausilio di sponsor privati, degli enti locali, civili, autorità locali, che richiedono la partecipazione delle Frecce tricolori e a volte di altri assetti dell’Aeronautica militare tramite l’aeroclub d’Italia. Per questo motivo il costo di tali attività potrebbe considerarsi quasi nullo”.

“Nessun legame con la morte della bimba”

“In assenza di manifestazioni, infatti, l’addestramento dei piloti verrebbe comunque condotto con attività di diversa natura per arrivare al numero di ore di volo annue previste per mantenere lo stato di prontezza operativa degli equipaggi. In termini meramente economici, il costo di un’ora di volo è di 6.800 euro“.