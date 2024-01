Emanuele Pozzolo sospeso dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera, attesa per lo stub

Emanuele Pozzolo è stato sospeso dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera. Lo ha annunciato in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti: “l’ufficio di presidenza del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera ha adottato in data odierna, in via d’urgenza, la misura cautelare della sospensione dal gruppo stesso dell’onorevole Emanuele Pozzolo“.

La decisione è giunta mentre si attendono gli sviluppi delle indagini, l’esito dell’esame dello stub, per accertare chi ha sparato, e una possibile consulenza balistica.

Prosegue a ritmo serrato il lavoro della Procura di Biella su quando accaduto la notte di Capodanno nella sede della Pro loco di Rosazza dove un colpo di pistola partito dall’arma di proprietà del deputato di FdI, Emanuele Pozzolo, che la deteneva legittimamente a scopi di difesa personale, ha ferito a una gamba Luca Campana, 31enne elettricista.

Al vaglio degli investigatori ci sono per prima cosa le testimonianze rese, subito dopo l’accaduto, da chi era presente in quel momento, quando Pozzolo avrebbe estratto la propria arma, una micropistola da borsetta calibro 22. E, poi, quelle raccolte nei giorni seguenti, tra cui quelle del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che era lì con la scorta e che al momento dell’incidente era fuori dai locali della Pro Loco, nel piazzale intento a caricare i bagagli in auto.

Delmastro è rimasto sul posto in attesa dei soccorsi al ferito.

Fra le testimonianze raccolte dagli investigatori anche quella della sorella del sottosegretario, Francesca Delmastro, sindaca di Rosazza, e dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Biella, Davide Zappalà, ascoltati ieri pomeriggio come testimoni al Palazzo di Giustizia del capoluogo.

Intanto, in attesa dell’esito dello stub, esame che dovrà accertare o meno la presenza di residui di polvere da sparo sulle mani e sugli abiti di Pozzolo, gli investigatori potrebbero già nei prossimi giorni affidare una consulenza balistica per ricostruire la traiettoria del proiettile.

Al momento, comunque, non dovrebbe essere imminente la convocazione in Procura del parlamentare per essere interrogato.