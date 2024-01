Chiara Ferragni torna sui social. “Come state?”. Crack economico dopo lo scivolone sui pandoro?

Chiara Ferragni torna sui social, questa volta con un post tutto suo per ringraziare chi le è stata vicino nel momento difficile delle polemiche generate dai provvedimenti dell’antitrust e dall’apertura di inchieste sull’operato delle sue aziende. “Una cosa mi sento di dirla – scrive in una storia di Instagram – Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione anche negativa in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno. Ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”, conclude l’imprenditrice e influencer.

I conti in rosso di Chiara Ferragni dopo l0 scivolone sui pandori

Intanto si calcolano i danni provocati al business di Chiara Ferragni dalle multe dell’Antitrust e dalle inchieste aperte da varie procure sulla beneficenza fatta, o non fatta, grazie alle vendite dei Pandoro Balocco. Dal 15 dicembre ad oggi, secondo il sito Not Just Analitics, l’influencer avrebbe perso 179.378 follower. In termini di incassi da pubblicità sui social, calcolando che ogni sua Adv valeva quindi oltre 90mila euro si può ipotizzare che l’influencer abbia perso (finora) almeno 1.350.000 euro.