Chiara Ferragni, vandalizzata la boutique di Roma: sulle vetrine le scritte “Bandita” e “Truffatrice”

Vandalizzato a Roma il negozio di Chiara Ferragni. Sulla vetrina e sulla targa della boutique, inaugurata a metà novembre nella centralissima via del Babuino, sono state tracciate le scritte “Truffatrice” e “Bandita”. Gli insulti, per i quali è inevitabile pensare a un collegamento con il caso pandoro, sarebbero stati tracciati lunedì e hanno fatto subito il giro dei social, venendo rilanciate in particolare su TikTok.

Vandalizzata la vetrina della boutique di Chiara Ferragni a Roma

Dunque, inizio d’anno particolarmente amaro per Chiara Ferragni che solo nella serata di domenica era riapparsa sui social, dopo l’eclissamento seguito al criticatissimo video di scuse per il pandoro-gate. Ferragni non si è affacciata direttamente sulle sue pagine, ma è apparsa, in maniera per altro piuttosto fugace, in un video di auguri di buon anno, anticipati di qualche ora, postato dal marito Fedez sul proprio profilo Instagram.

L’influencer torna sui social. E non va benissimo…

La circostanza è stata letta da molti come un cauto test per capire gli umori di follower e utenti, che però non hanno dato una risposta particolarmente incoraggiante. I commenti al video di Fedez, infatti, sono pieni di riferimenti tutt’altro che lusinghieri all’affaire della mancata beneficenza, spesso accompagnati da ripetuti inviti a vergognarsi.

Sentimenti in linea con quelli emersi anche nei commenti alle scritte sulla boutique di Chiara Ferragni a Roma (postate su TikTok dall’utente @imtito), rispetto alle quali comunque si registrano anche voci che stigmatizzano l’atto di vandalismo, sottolineando che un’azione di quel tipo rappresenti il superamento di un limite che non andava travalicato.

(Le foto delle vetrine della boutique di Chiara Ferragni sono tratte dal profilo TikTok @imtito)