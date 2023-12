Pnrr, sul tavolo della Cabina di regia i 52 obiettivi della quinta rata. Fitto: bene, avanti così

Verifica e nuovi step sul Pnrr. La Cabina, convocata e presieduta a Palazzo Chigi dal ministro Raffaele Fitto, ha effettuato “una puntuale verifica dello stato di attuazione del Piano. E delle proposte normative propedeutiche alla revisione dello stesso, approvata dalla Commissione europea il 24 novembre scorso. Che ha previsto l’introduzione della nuova missione RePowerEu, di sette nuove riforme. E il finanziamento e l’implementazione di importanti misure, che risulteranno strategiche per la crescita economica e la modernizzazione del Paese”. Così una nota pubblicata sul sito della presidenza del Consiglio.

Pnrr, Cabina di regia a Palazzo Chigi con Fitto

I lavori della Cabina di regia, alla presenza di ministri e dei rappresentanti degli enti locali, sono stati avviati richiedendo alle singole amministrazioni contributi per la definizione di un provvedimento di accompagnamento all’attuazione del Pnrr e del nuovo capitolo RePowerEu. I lavori sono proseguiti con l’aggiornamento in merito all’imminente saldo della quarta rata, pari a 16,5 miliardi di euro. E con la verifica del conseguimento dei cinquantadue obiettivi connessi alla quinta rata. Che è propedeutica alla presentazione della relativa richiesta di pagamento.

La quinta rata prevede traguardi importanti

La quinta richiesta di pagamento prevede importanti traguardi in tema di digitalizzazione, con particolare riferimento ai ministeri della Difesa, della Giustizia, Consiglio di Stato, Inps, Inail nonché la piena operatività del sistema nazionale di e-procurement. In tema di infrastrutture si prevedono specifici obiettivi riguardanti l’aggiudicazione degli appalti del settore idrico. Dell’elettrificazione della linea ferroviaria nel Mezzogiorno. E dell’aggiudicazione della tratta Ferroviaria Salerno Reggio Calabria.

Ambiente, infrastrutture e istruzione

In tema di ambiente si prevedono traguardi relativi agli interventi di fognatura e depurazione.

E in tema di realizzazione degli impianti di rifiuti. Per l’istruzione si prevede l’entrata in vigore della riforma dell’istruzione primaria, secondaria e terziaria. Nonché l’aggiudicazione di tutti gli appalti delle nuove scuole. Sempre in tema di riforme sarà rendicontato il nuovo codice della proprietà industriale.

Il 6 dicembre il prossimo incontro

Il pagamento della quarta rata consentirà all’Italia di superare, durante l’anno in corso, quota 100 miliardi “incassati” (precisamente 101,9 miliardi), rispetto ai 194,4 miliardi complessivi del nuovo Piano. I lavori della Cabina di regia Pnrr proseguiranno martedì 6 dicembre, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, con le organizzazioni rappresentative del partenariato sociale e con i rappresentanti delle Regioni, anche per l’attivazione di un confronto finalizzato all’attuazione della nuova riforma sulle politiche di coesione.

Fitto: ottimo lavoro per monitorare lo stato

Soddisfatto del lavoro il ministro degli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto che traccia un primo bilancio. “La Cabina di regia di oggi, strumento sempre più centrale ed efficace nell’attuazione del Piano, è stata utile per una circostanziata verifica dello stato di attuazione degli obiettivi della quinta rata. All’indomani del monitoraggio rafforzato attivato su alcune misure, dell’approvazione della revisione del Piano e delle costruttive interlocuzioni con i servizi della Commissione europea”.

Il piano revisionato è strategico

“L’entrata in vigore del piano revisionato – conclude Fitto – risulterà fondamentale per raggiungere, strutturalmente, gli obiettivi di competitività, sicurezza energetica e sostenibilità ambientale. Attraverso interventi mirati a sostenere la crescita economica”.

