Palermo, morta una bimba di 7 anni: febbre alta e corsa in ospedale, ma per Aurora non c’era più niente da fare

La febbre alta, l’angoscia e la folle corsa in ospedale: ma per lei, Aurora Filiberto, 7 anni appena, non c’è stato nulla da fare. La piccola è morta all’ospedale Buccheri La Ferla. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bambina, che pare avesse la febbre alta dal giorno precedente, ieri sarebbe arrivata al nosocomio già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi dei medici di rianimarla. Le condizioni della bimba ieri mattina si sarebbero rapidamente aggravate, a tal punto da spingere i genitori a portarla in auto da Casteldaccia all’ospedale di Via Messina Marine. Raggiunto il nosocomio però, per lei non c’era già più speranza: il suo cuore aveva smesso di battere…

Tragedia a Palermo, morta una bimba di appena 7 anni

Adesso saranno gli esami diagnostici a chiarire le cause del decesso, che resta al momento un mistero. L’unico punto certo da cui ripartire per ricostruire questa tragedia che ha colpito una bambina di soli 7 anni e la sua famiglia, è quella temperatura alta registrata il giorno prima. Niente, comunque, che potesse far presagire il peggio. Peggio poi concretizzatosi nel giro di poche, angosciose ore. Ore che segnano a caratteri indelebili il calvario patito dalla piccola e vissuto nell’ansia dai suoi genitori. Un dramma che si è acutizzato ieri mattina, quando la piccola versava già in gravissime condizioni.

La febbre alta e la corsa disperata in ospedale

I genitori sono partiti da casa per raggiungere il pronto soccorso ospedaliero intorno alle 13, spiega il sito di Palermo Today ricostruendo dinamica e tempistica della vicenda che ha sconvolto la comunità palermitana di cui Aurora faceva parte. Al loro arrivo, però, come anticipato in apertura, per la piccola non c’è stato nulla che soccorritori e medici potessero fare: il cuore della bimba si era già arreso… Una tragedia inspiegabile su cui ora i medici, con il supporto degli specialisti della medicina legale del Policlinico, cercheranno di fare luce.

Ma quando la piccola arriva al nosocomio, il suo cuore aveva già smesso di battere

Per capire cosa sia successo, e come e perché le condizioni delle piccola siano così repentinamente precipitate, bisognerà attendere i risultati del riscontro diagnostico che verrà eseguito nei prossimi giorni dopo il prelievo di alcuni campioni di tessuti, organi, e del sangue. Stando a quanto accertato ed emerso finora, però, la piccola non aveva patologie note. Unico indizio quella febbre alta del giorno prima del decesso. Inizialmente – spiega il sito di Palermo Today – «sembrava una normale febbre. Una brutta influenza stagionale che i farmaci non riuscivano comunque a contenere».

Bimba di 7 anni morta a Palermo: un enigma che solo gli esami disposti potranno spiegare

Così, prosegue il quotidiano locale, «non appena le sue condizioni sono peggiorate, i familiari hanno deciso di portarla in ospedale. L’hanno presa in braccio e si sono diretti al Buccheri». Lì però la bambina di 7 anni sarebbe giunta già priva di vita. Al momento, dunque, sono varie e diverse le ipotesi in campo: dalla sepsi all’emorragia gastrica. La certezza e la chiarezza su quanto accaduto, però, si potrà avere solo dalle risposte che arriveranno dai risultati degli esami predisposti.