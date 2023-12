Orrore in Francia, massacrati in casa una madre e i quattro figli: arrestato il padre dei bambini, in fuga

Il buio della mente diventa l’orrore di un massacro che ha spazzato via a colpi di un’arma da taglio che ha reciso le vite di una donna e dei suoi quattro figli, con l’agghiacciante ipotesi che ha compiere la strage familiare sia stato il marito della donna e padre delle vittime, principale sospettato degli omicidi, svanito nel nulla dopo la mattanza, e arrestato poco fa a Sevran, nella casa del papà, dopo essersi dato alla fuga. Una notte di sangue e di tragedia, quella che si è consumata in un appartamento di Meaux, nel Nord della Francia a una quarantina di Km da Parigi, e che ha chiuso nell’orrore e nello sconcerto che leva il fiato e azzera le parole la giornata di Natale, quando gli inquirenti, giunti sul posto, si ritrovati di fronte la scena raccapricciante dei cadaveri di cinque persone.

Francia, strage familiare a 40Km da Parigi: massacrati una donna e i suoi 4 figli

Gli investigatori al lavoro sul caso hanno aperto un’indagine per omicidio volontario, come ha confermato il procuratore Jean-Baptiste Bladier. E subito i media locali hanno diffuso la notizia riferendo sull’identificazione delle vittime che si tratterebbe di una donna e dei suoi quattro figli. Il loro assassino, e presunto sospettato principale al centro del fascicolo d’indagine, sarebbe il padre di famiglia: un uomo di 33 anni, ora in fuga. Sulle sue tracce, e alle prese con le indagini su una ennesima strage familiare registrata in Francia negli ultimi tre mesi solo nell’Ile-de-France, la polizia giudiziaria di Versailles.

Gli ultimi tragici precedenti

Dunque, come ricostruiscono i media d’oltralpe, quello che ha chiuso nel sangue il Natale francese sarebbe l’ennesimo infanticidio multiplo perpetrato da un padre negli ultimi tre mesi nella regione parigina dell’Ile-de-France. Stando alla cronaca, infatti, tra gli ultimi precedenti risale un caso avvenuto alla fine di novembre, quando un uomo di 41 anni si è recato in una stazione di polizia per confessare l’omicidio delle sue tre figlie di età compresa tra 4 e 11 anni ad Alfortville, in Valle della Marna. Solo un mese prima, a ottobre, un gendarme aveva ucciso le sue tre figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vemars, nella Valle dell’Oise. Ieri, l’ennesimo massacro che ha spazzato via una famiglia nel giorno della festa che la celebra solennemente…