Milei su X: l’Argentina è sulla strada giusta, la “casta criminale” non fermerà il nostro cammino

L’Argentina “è sulla strada giusta”: “Non lasciamo che la casta criminale che cerca tangenti e/o perpetua lo status quo decadente ostacoli il nostro cammino. Viva la libertà, carajo”. Ad affermarlo in un post su ‘X’ è il presidente dell’Argentina, Javier Milei, facendo il punto sui primi giorni alla guida del Paese.

Con ‘tangenti’ il neo presidente argentino fa riferimento alle presunte tangenti che, a suo avviso, vengono ricercate dai deputati dell’opposizione che cercano di paralizzare le sue principali iniziative legislative, in particolare il piano shock neoliberista noto come Decreto di Necessità e Urgenza (Dnu) e la cosiddetta ‘legge omnibus’, un altro maxi pacchetto di misure che affronta alcune questioni che non sono di competenza della Dnu, come le riforme del sistema educativo e la legge elettorale.

Contro questi provvedimenti l’opposizione e i sindacati sono scesi in piazza. Il principale sindacato del Paese, la Cgt, ha proclamato uno sciopero generale per il 24 gennaio, il giorno in cui il Congresso discuterà della ‘legge omnibus’.

Il decreto di Necessità e Urgenza Dnu comprende oltre 300 leggi che saranno eliminate o modificate, con le quali mira a deregolamentare l’economia e comprende la dichiarazione dello stato di emergenza pubblica ed economica fino al 31 dicembre 2025, le variazioni del mercato del lavoro e dei piani sanitari, l’abrogazione delle il diritto degli affitti e la privatizzazione delle aziende pubbliche e degli enti sportivi. Il messaggio di Milei era una risposta a un post del proprietario di ‘X’ Elon Musk.

Javier Milei è inoltre protagonista in queste ore di un video che lo ritrae su un aereo di linea della compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas, che intende privatizzare, per andare dalla capitale Buenos Aires a Mar del Plata. Il neopresidente dell’Argentina ha viaggiato in economy e prima del decollo ha salutato gli altri passeggeri con il suo slogan “Viva la libertà, carajo!”