Meloni fa impazzire i social: il selfie con l’indiano Modi scatena l’hastag #Melodi (video)

Giorgia Meloni scatena i fan dei #Melodi, la “ship” tra il primo ministro indiano Narendra Modi e Giorgia Meloni che sta facendo impazzire gli indiani sui social. La premier ha postato infatti una foto col primo ministro indiano in occasione del vertice Cop28 a Dubai, utilizzando proprio l’hashtag #Melodi. L’intesa tra i due, sancita già in occasione di passati incontri ufficiali, ha suscitato l’attenzione e la simpatia dei social in India. Negli scorsi mesi gli utenti hanno cominciato a far circolare video e meme in cui, in maniera ironica, vengono postati i loro incontri.

Cop28, incontro Meloni-Modi

Non è questa, infatti la prima occasione in cui questo hashtag ha preso a furoreggiare: accadde già al termine del G20 in India, dove parimenti l’intesa tra i due aveva catturato l’attenzione del web e dei social. Insomma, due indizi fanno quasi una prova: prima il G20 e oggi la Cop28, Meloni e Modi nutrono una evidente sintonia. Scherzano, sorridono. Dopo l’incontro a margine della Cop28 a Dubai su X lo stesso Modi ha rilanciato la collaborazione con la premier Meloni, scrivendo di “confidare negli sforzi congiunti di India e Italia per un futuro prospero e sostenibile”.

I due leader hanno espresso soddisfazione, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, “per l’ottimo andamento dei rapporti bilaterali; ulteriormente accresciuti dopo l’avvio del partenariato strategico bilaterale nel marzo scorso, in occasione della visita di Meloni a New Delhi. A riprova della popolarità del premier italiana in India, l’attenzione riservata da diversi delegati, studenti e giornalisti indiani a margine del summit”.