Medico stroncato da un malore improvviso nel suo studio. Anelli (Fnomceo): ritmi di lavoro insostenibili

“Esprimo il mio profondo cordoglio e la vicinanza dell’Ordine di Bari alla famiglia e ai colleghi. Non nascondo che siamo preoccupati. Il timore diffuso tra i colleghi è che lo stress e i ritmi di lavoro insostenibili possano impattare negativamente sulla salute dei medici ed essere tra le concause della morte di alcuni colleghi”. Lo dichiara il presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, commentando la morte del medico di famiglia di Bari, Giuseppe Macchione, deceduto ieri per un malore improvviso mentre era nel suo studio. Infettivologo, aveva sempre lavorato come medico di medicina generale ed era molto stimato da pazienti e colleghi.

L’allarme del presidente della Fnomceo: “Macchione, come tanti medici, sottoposto a stress insostenibile”

“Auspico – dice Anelli – che siano accolte le giuste rivendicazioni della categoria in termini di lavoro in associazione, con il supporto del personale di studio per ridurre almeno in parte il gravoso carico burocratico. Servono interventi concreti, spesso semplici e allo stesso tempo efficaci, capaci di ridurre i processi burocratici spesso inutili, come i piani terapeutici, e la semplificazione delle prescrizioni e delle procedure per migliorare l’esercizio della professione medica”.

Stava per andare in pensione il dottor Giuseppe Macchione, per tutti Pino. Quando ha avvertito il malore che lo ha ucciso, nel pomeriggio del 18 dicembre, nel suo studio non c’erano pazienti. Come scrive il Corriere della Sera, nonostante i tentativi di rianimarlo dei suoi colleghi, però, non è stato possibile salvarlo.

Pur essendo un esperto in infettivologia, Macchione ha sempre esercitato come medico di medicina generale, contribuendo nel 2010 alla fondazione della struttura innovativa al quartiere San Paolo a Bari, diventando un punto di riferimento per tantissimi pazienti. Oltre alla sua attività clinica, il medico barese ha dedicato del tempo come volontario nei consultori, sensibilizzando sulle malattie sessualmente trasmissibili.

(Nella foto Pino Macchione)