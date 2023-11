La sorella di Giulia Cecchettin attacca Salvini, lui chiarisce: “Anch’io penso che Turetta sia colpevole”

La polemica, pur nel comprensibile dolore, sembra più frutto di un equivoco che altro, ma alla sorella della vittima dell’ultimo femminicidio consumatosi in Italia, quello di Giulia Cecchettin, che attacca il ministro dei Trasporti Matteo Salvini per un tweet, arriva comunque un chiarimento che dovrebbe chiudere la discussione.

La sorella di Giulia Cecchettin contro Salvini

“Il ministro dei Trasporti che dubita della colpevolezza di Turetta perché bianco, perché ‘di buona famiglia’. Anche questa è violenza, violenza di Stato”, ha scritto in mattinata Elena Cecchettin, in una storia su Instagram, commentando un post di questa mattina di Matteo Salvini in cui si riferiva all’arresto di Filippo Turetta e diceva: “Bene. Se colpevole, nessuno sconto di pena e carcere a vita“.

Elena Cecchettin, poi, su Instagram, aveva ripreso e copiato altre ‘storie’ dedicate alla violenza di genere, sulla “cultura dello stupro” che alimenta e protegge i violenti, riprendendo la citazione dell’attivista peruviana Cristina Torres Caceres: “Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”.

Il “chiarimento” del vicepremier

“Per gli assassini carcere a vita, con lavoro obbligatorio. Per stupratori e pedofili – di qualunque nazionalità, colore della pelle e stato sociale – castrazione chimica e galera”, ha poi ribadito, scanso equivoci, Matteo Salvini sui social. “Questo propone la Lega da sempre, speriamo ci sostengano e ci seguano finalmente anche altri. Ovviamente, come prevede la Costituzione, dopo una condanna stabilita in Tribunale augurandoci tempi rapidi e nessun buonismo, anche se la colpevolezza di Filippo pare evidente a me e a tutti“.