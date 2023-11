Fine della fuga, Filippo Turetta arrestato in Germania: la caccia si chiude dopo una settimana di mistero e angoscia 

Fine della fuga, la caccia è terminata: Filippo Turetta, l‘ex fidanzato di Giulia Cecchettin, è stato arrestato in Germania. La notizia della cattura è stata confermata dall’avvocato del giovane, Emanuele Compagno. La fuga dello studente 22enne di Torreglia è finita nella notte tra sabato e domenica, dopo una settimana di latitanza. Il ragazzo, secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate, «si stava muovendo» in auto quando è stato arrestato in Germania, «a Sud» del Paese in cui ha tentato di proseguire la fuga dopo aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin.

Si chiude la caccia a Filippo: il 22enne arrestato in Germania

Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo. Ora sarà un giudice tedesco a dover valutare il Mae, ossia il mandato di arresto europeo, e a decidere sulla consegna di Filippo Turetta arrestato in Germania, dove è finita la sua fuga. Il 22enne deve rispondere dell’omicidio aggravato dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Così, mentre il dolore dilaga e coinvolge, da Vigonovo, un Paese intero, finisce la corsa folle e disperata dell’assassino di Giulia. Il 22enne che una settimana fa ha sequestrato la sua ex fidanzata, è accusato di averla uccisa e di averla gettata in un dirupo nel lago di Barcis, a 30 chilometri da Pordenone. Era stato avvistato l’ultima volta a Lienz, in Tirolo. Poi più nulla. Fino a poco fa…

Quel “bravo ragazzo” in fuga da una settimana…

Il classico “bravo ragazzo”, anche se un po’ timido e riservato: è questa l’immagine descritta fino ad oggi di Filippo Turetta. Questo il ritratto del 22enne ex fidanzato di Giulia Cecchettin. A far crescere l’apprensione e a stringere il cerchio sul possibile tragico epilogo della vicenda che ha sconvolto una intera comunità nazionale, la notizia di un video in cui si vede il giovane aggredire brutalmente la ragazza e caricarla in auto. Ora Turetta è stato arrestato, e il timore che Giulia non possa più tornare a casa è una diventato una certezza. L’ultimo avvistamento del giovane risaliva a mercoledì scorso, quando la sua auto sarebbe passata in Austria. E la domanda, accanto a quella che da interminabili giorni di angoscia e di dolore attanagliava tutti, oltre a dove avrebbe potuto essersi nascosto, era anche: cosa lo avrebbe spinto a compiere un simile gesto?

La misteriosa corsa di Filippo tra Veneto e Austria finisce in Germania

Cosa ha trasformato un giovane come tanti in uno spietato assassino, carnefice di colei che definiva l’amore della sua vita, fino a trasformarla nell’oggetto di un amore malato su cui riversare possessività, ossessione e violenza? Domande che aprono a un dibattito intriso di sgomento. Rabbia. E incredulità. Sì, incredulità: tra le tante emozioni che circondano una storia di sangue e di indicibile strazio, c’è lo sconcerto. Uno choc legato a fil doppio a quella narrazione di un “bravo ragazzo” di provincia da cui non ci si sarebbe mai aspettato nulla di simile. E invece…

E la domanda diventa: perché quel massacro?

Invece oggi tutto parla e gronda sangue e una ferocia inaudita. E, al tempo stesso, si fa strada l’idea di una lucidità prodromica ad una premeditazione. Un sospetto che aggiunge – se possibile – altro potenziale violento a quello che è diventato il racconto di un ennesimo femminicidio. Annunciato o meno che fosse… E allora, l’unica che fin qui. Che sin dall’inizio, non ha creduto alla storia del “bravo ragazzo”, è la sorella di Giulia Cecchettin, Elena. Che si era detta da subito preoccupata per la scomparsa dei due giovani. E mentre i genitori di Filippo in tv continuavano a descriverlo fino a ieri come un ragazzo perbene, Elena ne parlava come di una persona possessiva e gelosa. Di un giovane uomo che non sapeva accettare la fine della relazione con Giulia. Fino a uccidere e a scappare. Ma gli inquirenti, sulle sue tracce, hanno fermato la sua corsa.

Cecchettin: Turetta arrestato a bordo dell’auto

Filippo Cecchetin “si stava muovendo” in auto quando è stato arrestato in Germania, “a Sud” del paese in cui ha tentato di proseguire la fuga dopo aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Lo apprende l’Adnkronos da fonti qualificate.