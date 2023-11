La Jihad islamica sventola gli ostaggi contro Netanyahu: il video di un’anziana e un bambino

Due ostaggi israeliani nelle mani della Jihad islamica palestinese potrebbero essere presto rilasciati. Ad annunciare la disponibilità a farli tornare a casa è stato il braccio armato dell’0rganizzazione terroristica, le Brigate al-Quds. Si tratta di un’anziana di 77 anni in sedia a rotelle, Hana Kester, e di un ragazzino di 12 anni di nome Yigil Yaakov. I due compaiono in un video rilasciato dai terroristi nel quale, rassicurando sul fatto che presto potrebbero essere nelle condizioni di riabbracciare i propri cari, incolpano il premier israeliano Benjamin Netanyahu di quanto accaduto.

La Jihad islamica rilascia il video di due ostaggi

Secondo quanto affermato da un portavoce della Jihad islamica palestinese, citato dal Jerusalem Post, i due ostaggi, che sarebbero stati rapiti nell’attacco al kibbutz Nir Oz, saranno rilasciati nel caso in cui “saranno soddisfatte le condizioni adeguate sul terreno e in termini di sicurezza” e la loro liberazione avrebbe ragioni umanitarie. Sono evidenti però tanto nel gesto quanto nel video di accuse che lo accompagna gli intenti propagandistici contro Netanyahu, per altro già emersi chiaramente nel caso del precedente video di ostaggi rilasciato da parte di Hamas e ugualmente indirizzato contro il premier. Il video rappresenta la prima ammissione da parte della Jihad islamica di presenza di ostaggi nelle proprie mani.

Herzog: “Sugli ostaggi non c’è una proposta praticabile da parte di Hamas”

In generale, la trattativa sugli ostaggi si trova in una condizione di stallo. “Non esiste una vera proposta praticabile da parte di Hamas”, ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog nel corso di un’intervista a Nbc News. “Anche se sono molte persone inviano messaggi ottimistici ai notiziari dico apertamente che, secondo le mie conoscenze, finora non esiste una reale offerta sul tavolo”, ha aggiunto.