Bocchino svela a Travaglio le frasi “dei tuoi amici magistrati”: “Si fa politica con le sentenze…” (video)

Italo Bocchino coglie di sorpresa Marco Travaglio e Lilli Gruber e svela alcune delle frasi che in una riunione di “corrente” i giudici avrebbero pronunciato contro il governo. Ieri sera, a “Otto e mezzo“, il tema era la riforma della giustizia e le misure di valutazione dei giudici varate dal Consiglio dei ministri, le cosiddette “pagelle”, e le dichiarazioni del ministro Crosetto su una possibile “opposizione giudiziaria” delle toghe all’esecutivo Meloni. “Hanno detto ‘il magistrato deve fare politica con le sentenze, in nome della Costituzione contro i poteri forti’…”, legge, da virgolettato, Bocchino, dopo aver replicato a Travaglio: “Crosetto non ha attaccato la magistratura, ha espresso solamente preoccupazione. Il Ministro faceva riferimento alla riunione in cui si è detto che i magistrati si devono ergere da ordine giudiziario a potere per contrastare il governo, è una cosa molto molto grave”. Poco dopo, il direttore editoriale del Secolo d’Italia ha letto altre frasi che sarebbero state pronunciate nel corso della riunione “non carbonara” e che oggi sono state riportate anche in un articolo di Repubblica.

Giustizia, il duello tra Bocchino e Travaglio sulle frasi dei magistrati

“I magistrati devono sollevarsi e attraverso delle decisioni costituzionalmente orientate, posso indirizzare e mutare il momento buio che stiamo vivendo, una deriva di allontanamento dalla civiltà”. Alla richiesta di citare le fonti, Bocchino ha replicato invocando il diritto alla riservatezza dei giornalisti, ma quando Travaglio gli ha chiesto di fare i nomi dei partecipanti alla riunione anti-governo, lui ha risposto: “Se ti sforzi ci arrivi, li conosci, sono amici tuoi”. Il direttore de “Il Fatto Quotidiano”: “Ma chi li conosce?”. E Bocchino gli ha letto altre frasi: “Il magistrato democratico è tale solo se è un magistrato contro il potere”.