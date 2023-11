Beppe Grillo umilia ancora Conte: “Il suo avatar è più espressivo di lui dal vivo!” (video)

Un fiume in piena, Beppe Grillo, con schizzi di fango su Giuseppe Conte, come al solito, bersaglio del fuoco amico del fondatore del Movimento Cinque Stelle e oggetto di ironie feroci, ogni qual volta il comico genovese piomba a Roma. Grillo è arrivato nel pomeriggio all’evento promosso dal M5s sull’Ia, che sarà chiuso proprio dall’intervento di Giuseppe Conte. Il fondatore del Movimento, circondato da curiosi, Tv, fotografi, ha fatto un giro tra gli stand, compreso quello che promuove l’avatar di Conte: “Con lui andrete d’accordo?”, chiedono subito a Grillo che, però, sorride ma non commenta, inizialmente. Poi gli scappa la battutaccia: “E’ espressivo più qui che dal vivo! Ma va bene così, va bene dal vivo e in tutte le sue progressioni di immagine”, aggiunge Grillo ai cronisti che gli chiedono del leader dei 5 stelle. Nel ‘vertice’ virtuale, Grillo a Conte ha chiesto: “Portiamo avanti due o tre idee, tue, mie, del movimento. Per esempio, creare uno scambio tra piccole e medie imprese di tutti i Paesi, potrebbe favorire lo sviluppo economico Ue”.

Grillo sfotte, Conte non replica e si spaccia per patriota

“Noi siamo patrioti veri, quindi siamo ben felici quando una agenzia di rating quanto meno non peggiora le valutazioni del Paese. Ci consola una cosa che sapevamo: quando la presidente del Consiglio dichiarava che avevamo un buco di bilancio, era una bufala. Ora lo dicono anche le agenzie di rating. Non c’è nessun buco”, dice Giuseppe Conte, sul rating di Moody’s, a margine dell’evento sull’Ia del M5s.