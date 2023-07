Grillo torna alle gag comiche: stappa un tombino nel centro di Roma, ma ormai non fa neanche ridere (video)

«È il nono tombino che stappo da quando sono qui a Roma»: lo scrive sui suoi social Beppe Grillo. Il garante M5s pubblica un video in cui agita un’asta bianca nello scarico di una classica fontana romana, coprendosi il viso con il collo della sua camicia. Il riferimento ironico è alle “brigate di cittadinanza” da lui richiamate nel comizio del 17 giugno a Roma.

La battuta infelice di Grillo: quando ha evocato le brigate di cittadinanza

“Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, mettete a posto marciapiedi, aiuole, tombini. Fate il lavoro e scappate. Reagite!”, aveva incitato Grillo in quell’occasione. E al suo invito, che tante polemiche aveva scatenato per l’utilizzo del termine ‘brigate’ e il rifermento ai passamontagna, in molti hanno risposto postando sui social foto e video di azioni di cittadinanza attiva, dalla pulizia di spiagge alla raccolta rifiuti ai marciapiedi ripuliti da erbacce. E oggi tocca a lui, alle prese con le fontanelle di Roma, città in cui il garante del M5S è tornato ieri per due giorni di incontri.

Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle avrebbe espresso ai suoi l’intenzione di essere più presente nella Capitale per il Movimento e per avere contatti più frequenti anche con i parlamentari, come da loro richiesto nel corso dell’ultima visita. Le gag comiche e le provocazioni hanno stancato non solo gli elettori, che hanno dimezzato in pochi anni il consenso, ma anche a parte dei dirigenti M5s.

Dalle brigate di cittadinanza alla chiesa dell’Altrove

Dopo le “brigate di cittadinanza” Grillo in queste ore ha anche lanciato i “battaglioni della salvezza”, che nel nome hanno un evidente richiamo all”esercito della salvezza’. “Il loro obiettivo è andare nei territori e nelle periferie per aiutare chi ha bisogno e diffondere il ‘verbo’ della ‘Chiesa dell’Altrove’, fondata dal garante del M5S.