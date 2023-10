Roma, paura a Porta Portese: due stranieri feriscono con un coccio un uomo alla giugulare

I carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno arrestato due cittadini stranieri – un 46enne bosniaco e un 43enne romeno –: entrambi senza fissa dimora e con precedenti. Sono gravemente indiziati del reato di tentato omicidio ai danni di un 46enne bosniaco, anche lui senza fissa dimora.

Paura in zona Porta Portese: rissa a bottigliate sfocia in un tentato omicidio

E’ accaduto in via Portuense, il pomeriggio del 18 ottobre, quando alcune chiamate al 112 segnalavano la presenza di una persona ferita in zona Porta Portese. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e quelli della Stazione Roma Trastevere. L’uomo ferito gravemente era a terra con una ferita alla gola sanguinante. Dagli immediati accertamenti è emerso che la lite tra i tre uomini era sopraggiunta per futili motivi. Tutti erano in stato di alterazione, probabilmente da assunzione di alcolici. Il 46enne avrebbe spaccato una bottiglia di vetro e con un coccio avrebbe colpito la vittima al collo, all’altezza della giugulare, mentre il 43enne lo bloccava tenendolo per i polsi.

La vittima ferita da un coccio alla giugulare

La vittima si trova in codice rosso all’ospedale “San Camillo-Forlanini” dove il ppersonale del 118 lo ha immediatamente trasportato. E’ tuttora in prognosi riservata mentre i due indagati sono stati bloccati e portati in carcere. Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Roma: il 46enne rimarrà in carcere mentre il 43enne è stato liberato in attesa del processo.

Risse in strada sempre più frequenti a Roma

Solo sette giorni fa nella Capitale un’altra rissa tra stranieri in pieno giorno davanti un ristorante. Tra la paura del titolare e lo sgomento dei clienti che erano seduti all’esterno a mangiare in tutta tranquillità. Di punto in bianco, si è scatenato il caos. Due uomini di nazionalità straniera, arrivati all’improvviso, hanno cominciato a discutere in modo sempre più acceso, passando in breve tempo allo scontro fisico. Urla, botte, persino percosse con un bastone. Tutto sotto gli occhi attoniti delle persone presenti, che hanno pensato subito ad allontanarsi. Un giorno fa una altra rissa, ad Acilia.