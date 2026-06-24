Safari in spiaggia, cecchini stranieri in Italia e oche nel mirino: tutte le fake news di sinistra sul Ddl Caccia

Foto: ANSA / TINO ROMANO ( 28 ottobre 2023. )

Ideologia cieca

“Il ddl Caccia approvato ieri in Senato è una vergogna, una vergogna inaudita”, tuona Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs, ospite di AdnTalks. Ma si sa, a Bonelli piace esagerare un po’ ed enfatizzare il catastrofismo su ambiente, flora e fauna. Di quella sua indignazione, a leggere le carte, ovvero la legge, resta ben poco su cui poggiare. Gettarla in caciara contro i cacciatori, nonostante l’attività venatoria negli ultimi anni si sia molto ridimensionata (da un milione e mezzo a 500mila cacciatori) è un po’ lo sport preferito della sinistra ambientalista.

Verità e fake news sul Ddl Caccia approvato al Senato

Il disegno di legge n. 1552, che modifica la legge quadro sulla caccia del 1992 (n. 157), è stato approvato ieri in Senato. Dopo un lungo esame nelle commissioni Ambiente e Agricoltura, oltre 900 emendamenti e diversi rinvii per mancanza del numero legale, Palazzo Madama ha approvato il testo con 80 voti favorevoli e 56 contrari. Ora il provvedimento passa alla Camera per la seconda lettura.

La riforma punta a superare l’impianto della legge del 1992 introducendo, accanto alla tutela della fauna, il concetto di “gestione” della fauna selvatica. Tra le misure più discusse: ampliamento delle aree in cui può essere praticata la caccia, comprese alcune aree demaniali, boschi e spiagge; aumento delle specie cacciabili e possibilità di estendere i periodi di attività venatoria, in particolare per gli ungulati; ridimensionamento del ruolo dell’Ispra, i cui pareri diventerebbero meno vincolanti per le decisioni regionali; maggiore flessibilità per le Regioni nella definizione dei calendari venatori; utilizzo più ampio di strumenti tecnologici per alcune forme di caccia; riconoscimento della caccia come attività funzionale anche alla gestione della biodiversità e del territorio.

FdI difende la legge dalle accuse della sinistra sul Ddl Caccia

Ma si sa, nulla che abbia a che fare con la caccia, attività lecita e che attendeva da anni una regolamentazione nuova, trova l’avversione della sinistra. Pd, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra hanno definito il testo una “legge sparatutto”, accusando la maggioranza di favorire le lobby venatorie a discapito della tutela ambientale. Alle proteste parlamentari si sono affiancate quelle di Legambiente, Wwf, Lipu, Lav, Enpa e di decine di altre associazioni ambientaliste e animaliste. Ma per il centrodestra, invece, quella del Ddl Caccia è una riforma necessaria per gestire il proliferare di alcune specie selvatiche e ridurre i danni all’agricoltura e gli incidenti stradali causati dagli ungulati. “Una normativa che segna un nuovo equilibrio tra natura e attività umana e rimette al centro la tutela della biodiversità”, la definisce la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti, commentando l’approvazione in Senato del Dl caccia di cui è stata relatrice. “Un provvedimento che, tra le altre cose, dichiara finalmente guerra al bracconaggio, inasprendo le pene e aumentando sia le multe che la detenzione. A ciò si aggiunge il controllo delle specie invasive per i cittadini delle nostre città e dei comuni delle aree interne, come il lupo o il piccione. Quest’ultimo, infatti, è un animale che invade i nostri centri storici, che incide moltissimo sui bilanci comunali e che deturpa le nostre opere d’arte: da oggi le cose cambieranno. Importanti, inoltre, gli articoli che andranno a contenere e combattere pericolose malattie a tutela della salute delle altre specie animali e dei cittadini, come la peste suina, a tutela anche dei nostri prodotti alimentari tipici”.

La denuncia dei cacciatori sulle “fake news”

Ma sono i cacciatori ad aver manifestato la massima indignazione per il tentativo di criminalizzare l’attività venatoria e hanno reso noto un decalogo nel quale spiegano come gli ambientalisti forzino la lettura delle norme in modo scorretto dando origine anche delle vere e proproie fake news. alcune delle quali davvero ridicole. Come le accuse di aver liberalizzato la caccia sulle spiagge, l’ingresso di cacciatori stranieri nelle nostre aree verdi, la persecuzione di oche, piccioni e lupi.

La Cabina di Regia del Mondo Venatorio che comprende le associazioni venatorie nazionali riconosciute (Federcaccia, Enalcaccia, Arcicaccia, ANLC, ANUUMigratoristi, Italcaccia) e il CNCN – Comitato Nazionale Caccia e Natura, ha così replicato alle associazioni ambientaliste, animaliste e da parte alcuni esponenti del mondo politico “che hanno diffuso ricostruzioni errate, puramente allarmistiche e prive di fondamento, che contestano alla riforma elementi non previsti dal testo“. “Si tratta di affermazioni false o gravemente fuorvianti, che non corrispondono a quanto inserito nel DDL e che rischiano di trasformare un confronto parlamentare su un tema complesso in una campagna ideologica fondata su paura, pregiudizi e semplificazioni. Aggiornare una legge quadro 157/1992, approvata oltre trent’anni fa, significa infatti rimetterla nelle condizioni di funzionare all’interno del mutato contesto relativo al territorio, alla contemporanea distribuzione delle specie selvatiche, al rinnovato ruolo delle Regioni e dell’assetto delle competenze amministrative, migliorando la convivenza tra fauna, agricoltura, sicurezza, sanità animale e tutela della biodiversità”, spiega la Cabina di regia. Che elenca alcune delle distorsioni informative messe in giro.

L’elenco delle fake news