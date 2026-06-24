Papa Leone XIV saluta le Giornaliste italiane in Piazza San Pietro: quasi cento professioniste all’udienza

Foto: Instagram / Giornaliste Italiane

La delegazione guidata dalla presidente Paola Ferazzoli ha partecipato all'udienza generale. Alcune rappresentanti hanno incontrato personalmente il Pontefice sul sagrato di San Pietro

Le donne, professioniste dell’informazione, arrivano a Piazza San Pietro per incontrare e salutare il Papa. Dopo aver organizzato nell’anno Santo 2025 un convengo sulla comunicazione e il Giubileo, l’Associazione Giornaliste italiane questa mattina era al cospetto del ‘Cupolone’ per prendere parte all’udienza generale con il Santo Padre, Leone XIV.

Oltre 100 giornaliste presenti

All’iniziativa erano presenti quasi cento associate, guidate dalla presidente Paola Ferazzoli. L’evento è stato celebrato e raccontato attraverso immagini e parole diffuse sui social network. Sulle pagine ufficiali del gruppo si legge: «Una mattinata che resterà nel cuore dell’Associazione Giornaliste Italiane. Oggi l’Associazione Giornaliste Italiane ha partecipato all’Udienza Generale in Piazza San Pietro. All’inizio della cerimonia è stato rivolto un saluto all’Associazione, un momento di grande emozione per tutte le presenti».

Sul sagrato per incontrare il Santo Padre

Il racconto e il tributo proseguono: «Guidata dalla presidente Paola Ferazzoli, la delegazione ha vissuto un’esperienza intensa e significativa. Alcune rappresentanti dell’Associazione sono salite sul sagrato, in rappresentanza di tutte le socie, e hanno avuto l’onore di stringere la mano al Santo Padre, in un incontro che conserveranno come un ricordo prezioso. Una giornata che testimonia il valore della nostra comunità professionale e l’importanza del giornalismo come servizio alla verità, al dialogo e alle persone».

Giornaliste italiane, oltre due anni di attività

Nata nel 2024, nel primo giorno i primavera, l’associazione Giornaliste italiane ha come intento quello di promuovere azioni mirate alla valorizzazione delle donne, alla loro crescita in tutti i campi professionali, al raggiungimento di una piena parità di genere sia nell’occupazione sia nella crescita professionale. Per informazioni è possibile consultare il sito www.giornalisteitaliane.it.