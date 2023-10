Paura a Colleferro, una 18enne sferra una coltellata a un ragazzo che rifiuta di prestarle il telefono

Un momento di follia che poteva finire in tragedia. Tutto si scatena sul nulla, nel preciso istante in cui, fuori da un locale, una ragazza in stato confusionale si avvicina a un ragazzo, chiedendogli di poter fare una chiamata. Una situazione strana che degenera subito in violenza gratuita nel momento in cui, al diniego di lui, la giovane sulle prime finge di allontanarsi. Poi, torna sui suoi passi e gli sferra una coltellata alla spalla.

Sferra una coltellata a un ragazzo che rifiuta di prestarle il telefono

Succede tutto nel giro di pochi, ma inquietanti istanti nella notte tra domenica e lunedì nel centro di Colleferro, Roma, dove i Carabinieri della compagnia locale hanno arrestato una 18enne per i reati di lesioni personali aggravate e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. I militari della Radiomobile e quelli della Stazione di Valmontone, arrivati sul posto in seguito ad una chiamata al numero di emergenza, hanno trovato il ragazzo sanguinante per la ferita alla spalla e immediatamente dopo sono arrivati i soccorsi del 118 che, approntate le prime cure, hanno provveduto a trasportarlo al pronto soccorso di Colleferro, dove il malcapitato è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Il fendente, diretto alla gola, lo colpisce alla spalla

La vicenda, però, non si chiude qui. Almeno per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica dell’aggressione, infatti, secondo quanto hanno ricostruito i militari al rifiuto del 26enne, la ragazza si sarebbe prima allontanata e poi sarebbe tornata avvicinandosi alle spalle, sferrandogli un colpo alla gola con un oggetto contundente. Un fendente prontamente schivato dal 26enne, che però a quel punto è rimasto comunque ferito alla spalla destra. Solo la pronta reazione della vittima avrebbe dunque fatto sì che quel colpo deviasse direzione e che, una volta schivato, finisse per colpirlo in un punto non vitale.

La giovane arrestata e portata nel carcere di Rebibbia

Il resto, è la cronaca di un arresto, concluso tempestivamente. I Carabinieri di Colleferro, grazie alla descrizione dei fatti fornita dalla vittima e dai testimoni hanno rintracciato in pochissimo tempo la ragazza, nei pressi del suo domicilio da dove, una volta prelevata, i militari l’hanno accompagnata in caserma dove, non ancora paga, la giovane ha minacciato e spintonato gli operanti prima del trasferimento nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.