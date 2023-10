Mattarella contro le fake news. Ma “Repubblica” non si scusa dopo la smentita sulle accuse al governo

Neanche una riga, questa mattina, su Repubblica e Stampa a riprendere la secca smentita e lo “stupore” del presidente Mattarella sulla strumentalizzazione delle sue parole pronunciate due giorni fa al festival delle Regioni, quando aveva rivolto un monito in difesa della sanità pubblica e quel ragionamento era stato utilizzato per costruire titoli su presunti attacchi al governo Meloni in vista di ipotetici tagli nella manovra. Oggi il presidente della Repubblica, nel messaggio rivolto a Sky in occasione dei 20 anni dalla nascita del gruppo televisivo, torna sull’argomento. “Si avverte sempre più anche in presenza di notizie false e distorte che si diffondono sui social media, la necessità di un’informazione che sia professionale, concreta e trasparente”.

Mattarella e il monito sulle fake news, dopo la smentita sulla sanità

Ieri, con una nota, il Quirinale registrava “stupore” per le interpretazioni che “alcuni quotidiani” hanno dato al discorso pronunciato ieri dal presidente Mattarella sul sistema sanitario nazionale al Festival delle Regioni che si svolge a Torino. Il capo dello Stato aveva parlato brevemente anche della sanità pubblica: “Il servizio sanitario nazionale è un patrimonio prezioso, da difendere e adeguare”, ha detto. “E in questo la riflessione delle Regioni, in dialogo con il Paese e con la società, è particolarmente importante”. Affermazioni che nei resoconti di alcuni quotidiani, Repubblica e Stampa in particolare, sono state legate in qualche modo alle polemiche politiche relative alla situazione della sanità italiana e ai problemi di bilancio legati anche all’approvazione della prossima manovra.

Un collegamento che ha suscitato per l’appunto stupore al Quirinale anche rispetto ad un atteggiamento che in varie occasioni tende a riferire dichiarazioni del Presidente della Repubblica che sono di carattere generale a questioni contingenti e quotidiane. Oggi, però, dai due giornali che ieri avevano piegato le parole di Mattarella alla logica della bagarre politica, neanche un accenno, scuse, smentite. Solo sul sito web dei giornali, ieri, la notizia è stata riportata, genericamente…

Oggi il Capo dello Stato celebra l’avventura di Sky

“Vent’anni nel mondo dell’informazione televisiva costituiscono un traguardo importante, ma per Sky Tg24 significano anche un impegno di responsabilità per il futuro. La vostra testata ha arricchito l’offerta televisiva del nostro Paese. Precisione e capacità di approfondimento, racconto dei fatti del giorno e bilanciamento tra notizie interne e internazionali, hanno rappresentato per gli spettatori un prezioso punto di riferimento. Si avverte sempre più, anche in presenza di notizie distorte, false, non controllate, che si diffondono nei social media, la necessità di una informazione che sia professionale, corretta, trasparente. A tutti i giornalisti e a tutti coloro che lavorano in Sky TG24 va pertanto il mio augurio per un lavoro rilevante, che incida positivamente nel tessuto della qualità della nostra democrazia”, è il messaggio del Presidente della Repubblica.