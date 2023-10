Sanità, Mattarella smentisce “Repubblica” e “Stampa” sulle accuse al governo Meloni

Il Colle smentisce di nuovo le narrazioni di Repubblica e Stampa. I due quotidiani del gruppo Gedi, come in altre occasioni, hanno attribuito al presidente Sergio Mattarella un presunto attacco al governo in materia di sanità pubblica. Non è la prima volte che il Quirinale, seppure con un linguaggio felpato, smentisce l’esegesi dei giornali diretti da Molinari e Giannini, utilizzate per attaccare il governo Meloni.

Sanità, il Colle smentisce Repubblica e Stampa

Al Quirinale si registra “stupore” per le interpretazioni che “alcuni quotidiani” hanno dato al discorso pronunciato ieri dal presidente Mattarella sul sistema sanitario nazionale al Festival delle Regioni che si svolge a Torino. Ieri in un intervento a braccio, il capo dello Stato aveva parlato brevemente anche della sanità pubblica: “Il servizio sanitario nazionale è un patrimonio prezioso, da difendere e adeguare”, ha detto. “E in questo la riflessione delle Regioni, in dialogo con il Paese e con la società, è particolarmente importante”.

Stupore al Quirinale per le interpretazioni giornalistiche

Affermazioni che nei resoconti di “alcuni quotidiani” sono state legate in qualche modo alle polemiche politiche relative alla situazione della sanità italiana. E ai problemi di bilancio legati anche all’approvazione della prossima manovra. Un collegamento forzato che ha suscitato “stupore” al Quirinale. Anche rispetto a un atteggiamento abituale, che in varie occasioni tende a piegare dichiarazioni del presidente Mattarell, di carattere generale a questioni contingenti e quotidiane. In realtà la prima carica dello Stato ha fatto un passaggio fugace sulla sanità parlando più diffusamente dell’Autonomia in Costituzione, in un intervento apprezzato da tutti i governatori presenti.