Le Figaro incorona Giorgia Meloni: “Prudente e attenta. Un anno di rivoluzione senza fretta”

Un’incoronazione. “Giorgia Meloni, un anno di rivoluzione senza fretta” titola in prima pagina Le Figaro, con una foto della premier e due intere pagine all’interno. “Prudente, attenta a non rinchiudersi in vane polemiche – scrive il quotidiano francese – Giorgia Meloni non preoccupa più. Alla fine di un anno di potere, la dirigente venuta dall’estrema destra è riuscita nella sua operazione di normalizzazione, sulla scena internazionale come nell’opinione degli italiani”. L’autorevole quotidiano francese rende onore al merito al credito internazionale che il premier ha conseguito in questi 12 mesi di lavoro. lI 22 ottobre 2022 entrava in carica con il giuramento l’esecutivo da lei guidato. Le Figaro tira le somme e offre un ritratto della prima donna che in Italia ha conquistato il diritto a guidare il Paese.

Le Figaro: Il premier Meloni promossa a pieni voti

“Prudente, attenta a non rinchiudersi in vane polemiche, Giorgia Meloni non preoccupa più”: si legge sul giornale francese più longevo fra quelli ancora in pubblicazione. E’ un reportage realizzato dal giornalista inviato in Italia, Cyrille Louise: un riassunto dei dodici mesi che Giorgia Meloni ha trascorso a Palazzo Chigi che ha l’intento di spiegare come la leader abbia cercato di offrire risposte concrete agli italiani. Un lungo articolo in cui si dà atto alla capacità di gestire il Paese iun una situazione tr le più complicate sia sul piano economico che sul fronte geopolitico. Il premier è riuscita a intrecciare rapporti internazionali – scrive Le Figaro- che, alla vigilia della sua vittoria alle elezioni del 25 settembre 2022, sembravano quasi impossibili.

Le Figaro fa il punto dopo un anno di governo Meloni

Il quotidiano riconosce la capacità di Meloni di riportare l’Italia al centro dell’Europa e di riscoprire le potenzialità del Paese. Il cronista ha intervistato alcuni osservatori politici tra cui Leo Goretti, esperto dell’Istituto Affari Internazionali. Goretti ritiene che Giorgia Meloni “ha dovuto mostrare tutte le sue credenziali” davanti a uno scetticismo generale che aveva la meglio tra diversi leader europei. Tra gli intervistati c’è anche l’editorialista del Correre della Sera, Massimo Franco: “Alla fine di questo primo anno possiamo dire che Giorgia Meloni ha superato l’esame di maturità. È stata in grado di limitare i danni economici, di prendersi cura delle relazioni con i partner europei e di mostrare un sostegno costante all’Ucraina”. Certo, una brutta “botta” per Pd, M5S e opposioni varie sbriciolate in stucchevoli competizioni interne.

“Ci sono le condizioni per una stabilizzazione della politica italiana”

Un’ulteriore “mazzata” per gli oppositori del governo infatti arriva – sempre da le Figaro- con questa notazione non proprio secondaria: “Per la prima volta in più di dieci anni potrebbero esserci state le condizioni per una stabilizzazione della vita politica italiana“.