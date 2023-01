Meloni “diva dell’anno”, il sondaggio che la incorona per “personalità e carisma”. A sinistra rosicano

Giorgia Meloni “La diva dell’anno”. Il settimanale Diva e Donna oggi in edicola reca in copertina l’immagine del premier. Si dirà: qual è la notizia? E’ il nostro presidente del Consiglio… La notizia è che il sondaggio pubblicato sulla rivista e realizzato da Euromedia Research la pone al primo posto nella classifica delle dive più amate dagli italiani nel 2022: Giorgia Meloni scala la vetta e si piazza al primo posto con il 30,3% di consensi. E “semina” con un certo distacco personaggi molto popolari, dive dello spettacolo, conduttrici e anche i reali inglesi.

Il sondaggio Euromedia Research: Meloni diva dell’anno

Entrando nel dettaglio del sondaggio, il premier piace sia agli uomini (33,4%) che alle donne (27,4%) e riceve alti consensi in tutte le fasce d’età degli intervistati. Alla domanda: “Qual è la caratteristica principale che possiede o definisce la donna che lei considera la diva del 2022?” Il 28,1% del campione ha risposto “la personalità e il carisma“. Un risultato non indifferente. Meloni gode di grande consenso non solo nei sondaggi che la danno oltre il 30 per cento. Ma anche nell’oponione diffusa e nel costume la percentuale è quella indicata dalle rilevazioni politiche. Una breccia nel sentire italiano che va di pari passo con la fiducia degli elettori. Anzi, più si diffonde la tentazione di screditarne l’immagine e le misure politiche, più il consenso aumenta. Il che farà “rosicare” in molti dalle parti della sinistra politica e intellettuale. Che non si capacitano di un successo crescente in maniera esponenziale anche nella sensibilità diffusa. Nonostante tutti gli attacchi concentrici. Saranno le donne del Pd soprattutto a porsi qualche domanda. e a darsi una risposta, se ne hanno.

Meloni “Diva dell’anno”, surclassa principesse, star e influencer

Indicativo il risultato, forse più che per il numero delle preferenze ottenute da Giorgia Meloni, per le personalità sulle quali ha prevalso. Infatti, al secondo posto, c’è Kate Middleton, con appena l’11,8%. A seguire Diletta Leotta col 7,7 %, popolare volto televisivo di programmi di larghissima diffusione; segue l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni col 7,2%; la first lady ucraina Olena Zelenska, che è riuscita a raggiungere il 6,8%. Subito dopo troviamo Michelle Hunziker col 5,7 % dei consensi; Meghan Markle col 4,5%; Charlene di Monaco col 3,7% e Ilary Blasi col 3,3%. All’ultimo posto la nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi, col 2,4%. Il 16,6% degli intervistati, invece, non si esprime.